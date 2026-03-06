L'efecte Perramon: Aliança Catalana es queda sense el seu «candidat somiat» a Manresa

Aliança Catalana farà una demostració de força aquest dissabte a Manresa aplegant 360 militants de tot el país a la seva tercera Escola de Formació per preparar candidats a les municipals de 2027, en un acte que segurament comptarà amb la presència de Sílvia Orriols. La trobada es farà, però, l'endemà que l'etern i somiat candidat a ser el seu cap de llista, Sergi Perramon, s'hagi compromès amb Ramon Bacardit perquè Avenç Nacionalista i Junts concorrin plegats als propers comicis. A les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024, Aliança Catalana va obtenir a Manresa un total de 2.812 vots, la qual cosa va suposar el 9,42% dels sufragis vàlids a la ciutat, però de molt poc pot servir sense un cap de llista convincent. I això, els de Ripoll ho saben.
Fins a tres vegades li havien demanat encapçalar la llista al que havia entrat com a regidor de Manresa amb el Front Nacional Català (FNC). Però Perramon, romàntic de mena, sabia que encasellar-se amb la formació ultra seria una llosa que li pesaria tota la vida, independentment que el seu discurs abraci -amb més elegància i educació, això sí- els postulats del partit de Sílvia Orriols. Les tres vegades va respondre "no". Un candidat identitari es negava a anar amb Aliança Catalana i acaba escollint Junts, en una mena de metàfora que pot explicar com està el país.
El buit a la capital del Bages: un bastió sense colom blanc
Manresa, que fins fa poques setmanes era venut per la força d'extrema dreta com el seu principal bastió a conquerir, es queda ara sense colom blanc i, pitjor que això, sense una alternativa amb cara i ulls. Malgrat el soroll de les xarxes, Aliança Catalana no té una base nombrosa de militants a la capital del Bages, com sí que té a la resta de la comarca.
Entre la militància de Vic i el relleu generacional de Bernat Bernabeu
El partit no sembla tenir un as amagat a la màniga. Tampoc pot comptar amb Oriol Gès, manresà d'origen i número 2 a la dreta de Sílvia Orriols, que ha estat repetint fins fa poques setmanes que encapçalaria la llista a Vic, malgrat que després tothom -ell inclòs- s'hagi afanyat a desmentir-ho per no encendre la militància local.
Hores d'ara, queda, com a única cara visible i coneguda, el jove manresà Bernat Bernabeu, que ha tingut un perfil històric bel·ligerant -fins i tot massa, pel gust de la cúpula del partit-, però que fa mesos que ha abaixat el to i que ha intentat ser més propositiu en les seves aparicions a la xarxes, no sempre aconseguint-ho. Aquesta seria la millor opció entre les pitjors per al partit d'Orriols.
L'última carta d'Aliança: candidatura suplent o retirada estratègica?
Una altra opció seria no presentar llista. A principis d'any Aliança Catalana va assegurar que no presentarien candidatures allà on no poguessin obtenir bons resultats. Bacardit i Perramon es presentaran plegats. I faltarà veure que fa Impulsem, tot i que la seva incorporació a la coalició es preveu molt més complicada. Si Joan Vila tira pel dret i es presenta sol, i el FNC també ho fa com així ha assegurat malgrat ser residual, optar a les eleccions amb un candidat suplent pot evidenciar les mancances d'Aliança al territori.
No és un secret que la formació ultra està tenint moltes dificultats per trobar quadres ben formats per encapçalar les llistes arreu. Potser per això l'Escola de Formació de candidats que se celebrarà a Manresa.