Les piscines municipals de Santpedor tindran vestidors nous i accessos millorats aquest estiu

Les piscines municipals de Santpedor estrenaran aquest estiu nous vestidors i uns accessos millorats gràcies a unes obres de remodelació que ja s'han iniciat. L'actuació inclou la modernització dels serveis i la renovació integral de l'espai de dutxes i vestuaris, així com la millora de l'accés tant a l'edifici com a les instal·lacions de bany.
L'edifici d'accés i els vestidors es van inaugurar l'any 1976 i, segons ha recordat l'alcalde, Agustí Comas, "les obres coincideixen amb els 50 anys de la primera obertura". El batlle ha destacat que en els darrers anys s'han anat fent diverses millores al recinte i que ara s'afronta aquesta reforma "amb expectativa i ganes de mantenir la de Santpedor, una de les piscines municipals més atractives de la comarca".
Millores tècniques i modernització de les instal·lacions
La remodelació dels vestidors arriba després d'altres actuacions recents al recinte. Durant el 2025 es va adequar la sala tècnica de tractament de l'aigua, amb el canvi del sistema de filtratge de la piscina gran, la reubicació i renovació dels filtres de la piscina mitjana i la incorporació d'automatismes per controlar els paràmetres de l'aigua i la dosificació del clor.
Una inversió de prop de 300.000 euros
L'obra es va adjudicar aquest gener per un import de 299.529 euros amb IVA inclòs. Del total, uns 60.000 euros provenen d'una subvenció del Pla de Xoc d'instal·lacions esportives del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya.
Segons les previsions, els treballs tindran una durada aproximada de tres mesos, de manera que la renovació dels espais hauria d'estar enllestida abans de l'inici de la temporada d'estiu.