Santpedor acollirà el Sopar de la Col Manresana el 12 de març a Cal Llovet

Santpedor serà l'escenari, el dijous 12 de març a les 8 del vespre, d'una nova edició del Sopar de la Col Manresana. La iniciativa, impulsada per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central en el marc de les activitats prèvies a la Transéquia, vol reivindicar aquesta varietat local recuperada i promoure'n el consum.
Un producte recuperat que busca lloc a les cuines
L'espai cultural Cal Llovet acollirà aquest sopar dedicat a la col verda manresana, una varietat que fa uns anys estava a punt de perdre's i que, gràcies a la feina de recuperació i al compromís de diversos pagesos del Bages, ha tornat a cultivar-se al territori.
Tot i aquesta recuperació, la col verda manresana continua sent una gran desconeguda en moltes cuines domèstiques. Més enllà del trinxat -plat sovint associat a la Cerdanya- no sempre és fàcil saber com incorporar-la als àpats quotidians. Precisament, un dels objectius del sopar és demostrar que aquest producte pot oferir moltes més possibilitats gastronòmiques.
Un menú col·lectiu amb segell de territori
Quatre restaurants compromesos amb una cuina arrelada, de temporada i respectuosa amb l'entorn -Can Patoi, La Sardana, La Xicra i Mas de la Sala- elaboraran conjuntament un menú amb la col com a fil conductor.
Els cuiners integraran aquest producte en elaboracions creatives i tècnicament cuidades, posant en valor la seva versatilitat i el seu potencial culinari. L'any passat ja es va celebrar el primer Sopar de la Col Verda i, segons ha apuntat Ignasi Sala, xef de la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central i president de Bages Impuls, alguns dels plats que s'hi van poder tastar van ser memorables, deixant el llistó alt per a aquesta nova edició.
De la terra a l'escola
Més enllà de l'experiència gastronòmica, la iniciativa vol contribuir a consolidar la recuperació real de la varietat. No n'hi ha prou que es torni a plantar: cal que la ciutadania la incorpori a la cistella de la compra i a la cuina quotidiana. Donar valor als productes locals, subratllen els impulsors, és també garantir futur als pagesos que els cultiven i al paisatge que configuren.
El sopar connecta també amb la tasca educativa que es desenvolupa al territori a través del projecte Slow Food Educa i la iniciativa Escoles Km0 Slow Food, que promou la incorporació de productes locals i de temporada als menjadors escolars i treballa l'educació alimentària des d'una mirada conscient i arrelada.
Actualment, cinc escoles del Bages formen part del projecte i planten col verda als seus horts escolars perquè l'alumnat en conegui el cicle, el cultiu i el valor gastronòmic. D'aquesta manera, la recuperació de la col manresana no es limita als camps i als restaurants, sinó que s'estén també a les aules.
Les places per al sopar són limitades i cal fer reserva prèvia a través del web de la Transéquia.