Sílvia Orriols envia el seu número dos a donar batalla per Vic

El secretari d'organització d'Aliança Catalana, Oriol Gès, encapçalarà la llista del partit a Vic a les eleccions municipals de 2027, segons ha pogut saber Nació. Sílvia Orriols ha triat el seu principal home de confiança a l'estructura del partit per presentar batalla a la capital d'Osona, un feu tradicional de Junts a la Catalunya Central. Vic també va ser la ciutat de naixement de la xenòfoba Plataforma per Catalunya, de la mà de Josep Anglada, que continua de regidor i que es tornarà a presentar d'aquí a un any, ara com a Som Identitaris. No ha tancat la porta a col·laborar amb el partit de l'alcaldessa de Ripoll.
Oriol Gès, que és de Manresa i hi ha fet política, encapçala una de les dues animes internes d'Aliança Catalana, en contraposició amb Jordi Aragonés, el secretari d'estudis i programes, amb qui no amaga no tenir-hi bona relació. A més, l'entrada del manresà com a assessor extern del grup parlamentari d'Aliança Catalana amb un sou de més de 77.000 euros, va crear mala maror entre quadres del partit.
Tot i ser de la capital del Bages, fa alguns anys que Gès viu a la capital d'Osona, on treballa en el sector de la banca. Ara, segons diverses fonts, intentarà l'assalt a l'alcaldia. Manresa o Vic, així com mantenir Ripoll, es compten entre les prioritats d'Aliança a les municipals, on vol consolidar-se i ser força de govern a ciutats mitjanes de l'interior del país. En els darrers mesos Gès ha compartit a les seves xarxes crítiques a l'equip de govern de la ciutat posant l'accent en la seguretat.
Desgast de Junts a la ciutat
La capital d'Osona és, però, una plaça més dura perquè Junts (abans CiU) mai n'ha perdut el control malgrat les trifulgues internes del passat entre CDC i Unió, la rivalitat amb Plataforma per Catalunya, i, finalment, la implosió de l'espai de la federació. El 2023 Junts, amb l'actual alcalde Albert Castells de candidat, va donar senyals de desgast i perdre la majoria absoluta (tenia 11 dels 21 regidors) i ara els seus vuit edils governen en minoria amb els dos d'Ara Vic (la marca del PDECat).
Aquesta no serà la primera ocasió que Gès es presenta en una llista electoral. A Manresa, en les passades eleccions municipals de 2023 es va presentar de número 6 amb la llista Impulsem -vinculada al PDECat-, quan ja militava a la formació d'extrema dreta, però sense tanta exposició pública. El grup encapçalat per Joan Vila va treure dos regidors i Gès no va entrar. Impulsem governa Manresa amb ERC i el PSC i ara negocia integrar-se en una llista amb Junts i els ex del FNC. A la capital del Bages Aliança no té encara cap de llista malgrat que va oferir-ho a Sergi Perramon, que prefereix confluir amb Junts.
Fidel a la líder del partit
Abans havia militat amb Sílvia Orriols al Front Nacional Català (FNC) i havien participat plegats a programes de televisió i ràdios locals. Quan la ripollesa va saltar del FNC i va crear Aliança Catalana, el nou candidat a Vic la va seguir, i com en el partit anterior, va mantenir un alt compromís militant.
De partit en partit
Però el seu flirteig amb la política municipal ve de més enrere malgrat que aquest economista de formació només té 35 anys. Amb la Solidaritat (SI) de Joan Laporta, Alfons López Tena i Uriel Beltran va tenir un paper destacat a Manresa. De cara a les eleccions de 2015 va guanyar les primàries internes del partit per encapçalar la representació de la formació a la llista unitària Millor Manresa, una coalició amb el Reagrupament de Joan Carretero i el moviment veïnal MoVeM. Gès va anar de número 2 a la llista conjunta, però només va obtenir 445 vots (1,61%). A les eleccions posteriors de 2019, tot i no presentar-se, va estar treballant al costat de la candidatura de Primàries que, a Barcelona, liderava Jordi Graupera.
L'última participació electoral de Gès va ser a les passades eleccions al Parlament de Catalunya, on va anar de número 3 a Barcelona, ja per Aliança Catalana, però el partit islamòfob es va quedar a les portes d'obtenir representació en aquesta circumscripció.
Desmentit des del partit i pel propi Gès
Portaveus oficials del partit han desmentit aquesta informació. Asseguren que Oriol Gès no serà cap de llista d'Aliança Catalana a la capital d'Osona. El propi Gès ho ha volgut negar públicament al diari.