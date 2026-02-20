Seguretat, immigració i llengua: les exigències de Perramon per fer llista amb Junts a Manresa

Avenç Nacionalista i Junts per Manresa mantenen contactes per estudiar una possible candidatura conjunta a les municipals del 2027. Segons afirmen, les converses se centren en la definició de prioritats polítiques i en la viabilitat d'un projecte compartit per a la ciutat.
Contactes en marxa per a les municipals del 2027
Les formacions Avenç Nacionalista i Junts per Manresa estan mantenint reunions en les darreres setmanes amb l'objectiu d'explorar una possible candidatura conjunta a les eleccions municipals del 2027 a Manresa.
Segons ha explicat el president d'Avenç, Sergi Perramon, s'han produït diverses trobades, tant formals com informals, amb representants de Junts i amb el seu candidat, Ramon Bacardit. En aquest punt, les converses continuen obertes i es troben en una fase d'anàlisi de propostes i de contrast de posicionaments polítics.
Perramon ha remarcat que el clima de treball entre les dues formacions és correcte i constructiu, i que ha permès començar a identificar punts de coincidència, així com delimitar les prioritats polítiques d'Avenç en el marc d'una possible entesa.
Seguretat, immigració i llengua, eixos centrals d'Avenç
Durant aquestes trobades, Avenç ha traslladat un conjunt de demandes que considera imprescindibles en qualsevol eventual acord polític. Entre aquestes, destaquen especialment les qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana, la immigració i la llengua.
En aquest sentit, el partit defensa la necessitat d'introduir canvis significatius en el sistema d'ajudes socials, reforçar els mecanismes de control en els processos d'empadronament i incrementar els efectius de la Policia Local. També planteja una revisió de les polítiques municipals davant les ocupacions il·legals i l'impuls de mesures per garantir l'ús del català en l'espai públic.
Aquestes línies estratègiques formen part del paquet de prioritats que Avenç considera bàsiques per valorar qualsevol projecte polític compartit de cara al futur.
Una fase encara d'estudi i valoració
Tot i els contactes mantinguts, Avenç Nacionalista subratlla que el procés encara es troba en una fase de treball i valoració. Des de la formació insisteixen que la voluntat és mantenir converses serioses i amb escolta mútua, però sense donar per tancat cap acord en aquest moment.
Des del partit es remarca també la voluntat de mantenir una actitud responsable i prudent durant aquest procés, prioritzant l'anàlisi de la compatibilitat política i programàtica entre les dues formacions abans de prendre decisions definitives.
La voluntat de construir una alternativa política
Finalment, Avenç Nacionalista ha reiterat que qualsevol decisió futura es prendrà pensant exclusivament en l'interès de la ciutat. La formació assegura que el seu objectiu és valorar si es poden donar les condicions per construir un projecte polític compartit capaç de respondre als reptes actuals del municipi.
En aquest context, les converses amb Junts per Manresa continuaran en les properes setmanes amb l'objectiu de determinar si existeix un espai polític suficient per articular una candidatura conjunta amb vista a les eleccions municipals del 2027.