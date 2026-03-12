El Pius Font i Quer de Manresa deixarà de fer sortides i colònies el curs vinent

El claustre de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa ha decidit adherir-se a la campanya de protesta que promou l'aturada de sortides escolars i colònies a partir del curs 2026-2027. La decisió forma part d'una iniciativa que ja han adoptat més de 220 centres educatius de Catalunya per pressionar el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya perquè impulsi millores estructurals al sistema públic.
El claustre de professors de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa ha aprovat deixar de fer sortides escolars i activitats amb pernoctació a partir del curs 2026-2027. La mesura s'emmarca en la campanya Aturem les sortides i les colònies, impulsada per docents de diversos centres del país per reclamar millores al sistema educatiu públic.
Els professors del centre manresà expliquen que la decisió no implica renunciar al valor pedagògic d'aquestes activitats, sinó que respon a la necessitat de denunciar una situació que consideren "insostenible" dins l'educació pública. Segons indiquen, la qualitat del sistema no pot continuar depenent exclusivament del voluntarisme i el sobreesforç del professorat.
Amb aquesta decisió, el centre se suma a més de 220 escoles i instituts de Catalunya que ja han anunciat que suspendran aquestes activitats com a mesura de pressió davant l'administració educativa.
Els docents denuncien responsabilitats i sobrecàrrega sense suport institucional
El professorat defensa que la decisió no és una acció contra l'alumnat ni contra les famílies, sinó una forma de pressionar perquè s'obrin negociacions que permetin millorar les condicions del sistema educatiu.
Entre els motius que han portat a impulsar aquesta protesta, els docents assenyalen especialment l'assumpció de responsabilitats i riscos personals en les activitats fora del centre sense el suport institucional suficient.
També denuncien una sobrecàrrega burocràtica creixent que, segons expliquen, ocupa una part cada vegada més gran de la jornada laboral i els allunya de la seva tasca principal: l'activitat pedagògica a l'aula.
A més, el col·lectiu docent alerta de la manca de recursos humans i materials per garantir una inclusió educativa real, especialment pel que fa a professionals de suport i orientació.
Reivindicacions per millorar el sistema educatiu públic
La protesta dels centres adherits es mantindrà, segons expliquen els docents, fins que s'obri una negociació amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que permeti abordar diverses millores estructurals.
Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu del personal docent i la millora salarial, així com la reducció de les ràtios d'alumnes per aula per facilitar una atenció més personalitzada.
Els docents també reclamen una reducció significativa de la burocràcia que assumeixen actualment i més recursos per atendre la diversitat dins les aules, tant en forma de professionals especialitzats com de materials i suport educatiu.
Una altra de les demandes que plantegen és reforçar els mecanismes de participació i decisió dins dels centres educatius.
Una protesta que també pot tenir impacte en altres sectors
Els promotors de la campanya assenyalen que la suspensió de sortides i colònies també pot tenir conseqüències indirectes en sectors vinculats a aquestes activitats, com el transport escolar, els allotjaments o el lleure educatiu.
Precisament aquest possible impacte econòmic és vist pels docents com una forma de pressionar l'administració perquè acceleri una negociació que permeti abordar els problemes que denuncien.
Els professors del centre manresà conclouen que la mesura respon a una qüestió de "dignitat professional" i que es mantindrà mentre no hi hagi compromisos concrets per millorar el funcionament de l'educació pública.