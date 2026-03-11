La jornada de protesta docent provoca una desena de talls de trànsit al Bages i el Moianès

Docents de diversos centres educatius del Bages i el Moianès han protagonitzat aquest dimecres al matí diferents talls de trànsit i mobilitzacions per reclamar millores laborals i més recursos per a l'educació pública. Les protestes s'emmarquen en el cicle de mobilitzacions del sector educatiu i s'han fet visibles especialment a Manresa, amb interrupcions puntuals del trànsit en diversos carrers i avingudes.
Una de les accions s'ha produït a l'entorn de l'Institut Pius Font i Quer, on una vintena de docents han tallat durant una estona el carrer de la Pau cap a les deu del matí. La protesta s'ha desenvolupat sota la pancarta Ja n'hi ha prou! Menys burocràcia i ràtios i més recursos i ha inclòs un gest simbòlic: llençar a les papereres el document de l'acord entre els sindicats CCOO i UGT amb el Govern de la Generalitat, que els manifestants consideren insuficient.
Segons ha explicat la portaveu de l'Assemblea de Docents del centre, Alba Quirós, el col·lectiu reclama "més recursos, més hores de suport i d'atenció i millores salarials".
Talls en diversos punts de la ciutat
Les mobilitzacions s'han reproduït en altres punts del territori. A Manresa s'han registrat talls puntuals a l'avinguda de les Bases, a l'avinguda dels Països Catalans, al carrer de la Pau i a la plaça del Mil·lenari. Segons els organitzadors, l'objectiu era traslladar les reivindicacions del professorat al carrer i fer visible la situació que, asseguren, viuen als centres educatius.
A banda del Pius Font i Quer, les accions també han afectat els voltants d'altres instituts del territori, com l'Escola Valldaura o la Muntanya del drac del Xup, l'Institut Lluís de Peguera, l'Institut Lacetània, l'Institut de Sant Fruitós de Bages, l'Institut de Sallent i l'Institut del Moianès. Els centres públics de Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet han fet una marxa lenta de vehicles a la C-55-
Entre les accions simbòliques de la jornada també s'ha dut a terme una performance a l'Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada que simulava la "mort de l'educació pública", una iniciativa per denunciar el deteriorament del sistema educatiu i les condicions laborals del professorat.
Denúncia de ràtios elevades i manca de recursos
Entre les principals reclamacions del col·lectiu hi ha la reducció de la burocràcia, la disminució de les ràtios a les aules i un augment dels recursos de suport per poder atendre la diversitat de l'alumnat.
Quirós ha posat com a exemple la situació del seu centre, que compta amb uns 750 alumnes i una vuitantena de docents. Segons explica, a batxillerat hi ha classes amb fins a 35 estudiants en espais reduïts. "Els hem d'atendre a tots, cadascun amb les seves necessitats, però a vegades en una mateixa classe tens alumnes amb nivells molt diferents", ha assenyalat.
En aquest sentit, defensa que calen més hores de suport a l'aula per poder atendre adequadament els estudiants i garantir una educació de qualitat.
Rebuig a l'acord sindical i noves protestes
Els docents mobilitzats també han expressat el seu desacord amb l'acord assolit entre CCOO, UGT i el Govern català, que consideren insuficient per revertir les retallades i la pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els darrers anys.
Des de l'assemblea de docents del territori asseguren que les mobilitzacions continuaran els pròxims dies. De fet, ja hi ha convocada una nova jornada de protestes a tot Catalunya la setmana vinent, amb una manifestació unitària prevista a Barcelona i una vaga del sector educatiu prevista per divendres.