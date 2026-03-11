El Comitè 8-M de Manresa assumeix l'acció del 8-M i carrega contra Junts i l'extrema dreta

El Comitè 8-M de Manresa ha fet públic un comunicat arran de la manifestació del Dia Internacional de les Dones i de l'acció realitzada davant la seu de Junts a la ciutat. El col·lectiu feminista defensa la protesta i critica el que considera una aproximació del partit a posicions d'extrema dreta.
El comitè respon a la polèmica generada durant la manifestació
El Comitè 8-M de Manresa ha emès un comunicat després de la manifestació del passat 8 de març a la ciutat i, especialment, arran de l'acció que es va produir davant la seu de Junts durant la mobilització. El col·lectiu feminista ha considerat necessari posicionar-se públicament davant les reaccions generades i explicar els motius de la protesta.
En el text, el comitè afirma que les feministes "es trobaran de cara contra el feixisme i els partits que el representen o el legitimen", i defensa que la mobilització del 8 de març també ha de servir per denunciar determinades posicions polítiques.
Crítiques a l'acord electoral amb Avenç Nacionalista
Una de les qüestions que el comunicat posa sobre la taula és l'anunci que Junts es presentaria a les eleccions municipals conjuntament amb Avenç Nacionalista. Segons el Comitè 8-M, aquest pacte evidencia una proximitat amb posicionaments que el col·lectiu qualifica d'antifeministes, LGTBI-fòbics, racistes i neoliberals.
El text també situa aquest acord dins del que consideren una evolució política de la formació en els darrers anys cap a posicions més conservadores.
Referència a la situació política a Santpedor
El comunicat també fa referència als fets recents al municipi de Santpedor, on set persones de la llista municipal de Junts van renunciar al càrrec. Segons el comitè, aquesta situació va permetre que el partit Aliança Catalana obtingués un regidor al consistori.
Des del col·lectiu feminista qualifiquen aquest episodi d'"antidemocràtic" i el situen dins d'un context polític que, segons la seva interpretació, evidencia una aproximació de determinades formacions a l'extrema dreta.
Defensa de l'acció durant la protesta
El Comitè 8-M també respon a les acusacions de violència que s'han fet contra l'acció produïda davant la seu del partit. En aquest sentit, el col·lectiu qüestiona que es qualifiqui de violenta una acció com el trencament d'un vidre mentre, segons argumenten, no es denuncien altres formes de violència que consideren estructurals.
Entre aquestes, mencionen la precarietat laboral, les dificultats d'accés a l'habitatge o determinades actuacions policials.
Crítica al sistema econòmic i social
El comunicat amplia la crítica més enllà de l'àmbit estrictament polític i situa la protesta dins d'un marc de denúncia del que defineixen com a "capitalisme patriarcal". Segons el comitè, aquest sistema genera desigualtats socials que afecten especialment determinats col·lectius.
El text fa referència a situacions com la dificultat per arribar a final de mes malgrat tenir més d'una feina, el pes del cost de l'habitatge o la discriminació que pateixen algunes persones per motius d'origen o condició social.
El 8 de març com a jornada de reivindicació
En la part final del comunicat, el Comitè 8-M reivindica el 8 de març com una jornada de lluita vinculada al feminisme de classe i a la transformació social. El col·lectiu defensa un feminisme que consideren anticapitalista i que, segons expliquen, ha de contribuir a combatre les desigualtats estructurals.
Segons el text, la llibertat només pot existir de manera col·lectiva i requereix eliminar les situacions de dominació que afecten diferents sectors de la societat.