El FABA tornarà al Barri Antic amb nous espais recuperats a l'Anònima

El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA) celebrarà del 10 al 16 de maig la seva novena edició amb una setmana de programació dedicada a la creació contemporània emergent. El festival tornarà a tenir l'Anònima com a epicentre i combinarà música, arts visuals, dansa, poesia i activitats de pensament, amb la voluntat de reforçar el Barri Antic com a espai de trobada cultural. Com en les edicions anteriors, Nació és el mitjà de referència del festival a través de la seva capçalera de Manresa.
El FABA consolida el seu projecte amb una novena edició
El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA) tornarà aquesta primavera amb una nova edició que referma la seva aposta per la creació emergent i interdisciplinària. La novena edició tindrà lloc del 10 al 16 de maig i convertirà durant una setmana el Barri Antic de la ciutat en un punt de trobada entre artistes, col·lectius i públic.
La programació manté l'esperit amb què va néixer el projecte: oferir un espai per a propostes creatives que sovint tenen dificultats per trobar circuits de difusió i establir vincles amb el teixit cultural local. En aquest sentit, el festival continua apostant per artistes locals i emergents i per iniciatives que dialoguin amb la comunitat artística del territori.
Segons s'ha explicat durant la presentació, el FABA també busca generar un espai d'intercanvi durant els dies del festival perquè artistes, col·lectius i públic puguin trobar-se i compartir experiències.
El projecte està impulsat per un equip format per una quinzena de persones provinents d'àmbits professionals diversos i amb un marcat caràcter transgeneracional. Entre els membres del col·lectiu hi ha persones nascudes entre els anys setanta i els anys dos mil, un fet que, segons els organitzadors, aporta perspectives diverses al projecte.
Imaginar un recorregut, el concepte de l'edició
El fil conductor de l'edició d'enguany és imaginar un recorregut, una idea que travessa tota la programació del festival. La proposta parteix de les relacions que es generen entre artistes, espais i públic i entén el FABA com un lloc on les idees es troben i es barregen per generar noves formes de pensar la creació contemporània.
Els organitzadors han explicat que aquesta edició vol obrir-se a la imaginació i a l'experimentació, especialment després de recuperar espais a l'Anònima que en l'edició anterior no es van poder utilitzar per les obres.
El concepte no es planteja com un itinerari fix, sinó com una experiència oberta que cada persona pot recórrer a la seva manera, movent-se entre espais, activitats i propostes artístiques diverses.
La Llotja, espai de creació i experimentació
Un dels moments destacats de la setmana serà la inauguració de la Llotja, una exposició col·lectiva que reunirà diverses propostes artístiques vinculades al concepte central del festival. Aquest espai acollirà peces de Clau Moles, Cel Lurac, Valentina Risi, Xènia Flores i Paula Gràcia, que construiran paisatges visuals, escultòrics i sonors que dialogaran entre ells dins d'un mateix espai. Les obres compartiran temps i context i convidaran el públic a recórrer diferents experiències artístiques que combinen disciplines i llenguatges.
Durant la presentació també s'ha destacat la participació de l'artista visual Adalcus Molina, que ha estat l'encarregat de dissenyar la imatge gràfica i el vídeo de presentació del cartell d'aquesta edició. Molina ja havia participat en el festival en una edició anterior amb una exposició.
Creació contemporània i activitats durant la setmana
La programació entre setmana combinarà activitats de pensament, propostes escèniques i creació contemporània. Entre les iniciatives previstes hi ha DirVersos, un projecte que reivindica la poesia com un ritual compartit i que porta la paraula a espais quotidians de la ciutat. També es podrà veure la peça escènica de Maia Montaña, que explora la tensió entre pes i lleugeresa a través del cos i el moviment.
El festival inclourà igualment diverses converses i trobades obertes dedicades a la reflexió sobre la creació artística i els imaginaris urbans.
En l'àmbit musical, passaran pel festival projectes emergents com Riner, una de les noves veus de l'escena manresana, així com el directe dels Germans Ortega, que proposen una fusió entre poesia, electrònica i performance.
Un espai obert per descansar i intervenir
Una de les novetats d'aquesta edició serà l'Espai a Mig Fer, un entorn obert pensat per descansar, contemplar i intervenir. Situat en diversos punts de l'Anònima i en zones de pas del festival, funcionarà com un espai de trobada i convivència amb diferents ambients. L'objectiu és oferir un lloc on el públic pugui aturar-se, observar o participar en les dinàmiques que s'hi generin.
La jornada inaugural
La programació començarà diumenge 10 de maig amb la jornada inaugural del festival. L'obertura comptarà amb les actuacions de Ciutat, Nara Ellis i Las Xoxos, un conjunt de propostes que aposten per una energia festiva i desinhibida vinculada a la pista de ball.
La jornada servirà per donar el tret de sortida a una setmana d'activitats que combinaran música, arts visuals i espais de reflexió.
Dissabte, jornada central amb música
El festival culminarà dissabte 16 de maig amb la seva jornada central, dedicada principalment a la música. El cartell reunirà artistes destacats de l'escena actual amb propostes diverses que van del pop electrònic al rap o les sonoritats alternatives.
Entre els noms anunciats hi ha Cabiria, el projecte d'Eva Valero, que construeix un univers pop sintètic amb referències al revival disco, el city pop i la cançó melòdica italiana. També hi actuarà Gavina.mp3, que presentarà el seu nou treball amb un directe que combina fragilitat emocional i moments d'intensitat sonora.
El festival també comptarà amb La Blackie, una de les veus destacades del rap barceloní actual, amb un estil directe i influències de l'escena nord-americana. La programació inclourà igualment Ouineta, una de les figures emergents del pop electrònic català, que combina música, dansa i imaginari digital amb una mirada generacional irònica.
El cartell es completarà amb propostes com Palmeras negras, banda que es mou entre el shoegaze, l'emo i sonoritats més atmosfèriques, així com amb les actuacions de les manresanes Las Xoxo, amb una proposta festiva de perreo reivindicatiu.
També hi actuarà Rachid B, que presentarà a Catalunya el seu treball El Ghorba, considerat un dels discos destacats del 2025, i diversos DJs que s'encarregaran de tancar la jornada.
L'Anònima, centre del festival
L'Anònima continuarà sent l'epicentre del festival. L'antiga fàbrica elèctrica del Barri Antic s'ha convertit des del 2017 en un espai de referència per a la cultura i la creació contemporània a la ciutat.
L'edició d'aquest any arriba després del procés de rehabilitació de l'edifici, que està recuperant progressivament activitat. Tot i que encara hi ha espais en obres, el recinte ja comença a acollir projectes de creació i exhibició artística.
Durant la presentació del festival, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, ha destacat la importància del projecte per al sistema cultural de la ciutat. Infante ha remarcat la necessitat de disposar d'iniciatives que permetin als artistes tenir un circuit complet que inclogui la creació, l'acompanyament i la presentació pública.
La regidora també ha subratllat que la recuperació progressiva de l'Anònima permet començar a visualitzar el futur equipament cultural.
Un projecte col·lectiu
Amb nou edicions a l'esquena, el FABA continua creixent gràcies a la implicació de persones, col·lectius i entitats locals, així com al suport institucional i empresarial.
Els organitzadors han destacat que la voluntat del projecte és continuar ampliant el seu impacte cultural i reforçar el Barri Antic com a espai de trobada per a la creació contemporània.
El festival manté així la seva vocació d'esdevenir un punt de connexió entre artistes i públic, on compartir experiències, idees i noves formes d'imaginar la ciutat.