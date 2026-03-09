Un conte infantil impulsa el coneixement de la col verda manresana a escoles del Bages

La recuperació de la col verda manresana fa un nou pas amb la publicació d'un conte infantil que ja es treballa a escoles del Bages. La iniciativa vol donar a conèixer aquesta varietat tradicional i reforçar l'educació alimentària vinculada al territori.
Un conte per descobrir la col manresana
La recuperació de la col verda manresana suma una nova iniciativa pedagògica amb la publicació del conte infantil Col de Manresa, on ets?. El llibre, impulsat per Slow Food Educa Catalunya amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Manresa, vol acostar aquesta varietat local als infants a través de la lectura i la imaginació.
El relat, amb text de l'escriptor Pepe Puig i il·lustracions de Galdric Sala, parteix d'un joc amb el clàssic conte popular d'en Patufet. Si en la història tradicional el petit protagonista s'amaga sota una col, en aquest cas el relat dona la volta a l'argument i convida els lectors a buscar la col de Manresa i descobrir-ne la història.
La proposta vol explicar de manera creativa i accessible el valor d'aquesta varietat agrícola tradicional, així com la importància de preservar la biodiversitat cultivada i el patrimoni alimentari del territori.
Un projecte educatiu que creix a les escoles
La publicació del conte s'inscriu dins del projecte educatiu que Slow Food desenvolupa a diversos centres del Bages. El programa arriba aquest curs al seu tercer any de funcionament a la comarca.
La iniciativa va començar amb una sola escola a Sant Fruitós de Bages i s'ha anat ampliant progressivament. Actualment hi participen set centres educatius: l'Escola Vedruna de Sallent, l'Escola Torres Amat de Sallent, l'Escola Catalunya de Navarcles, l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages i, a Manresa, l'Escola La Flama, l'Escola Fedac i l'Escola Puigberenguer.
A través d'aquest projecte, els alumnes treballen l'alimentació des d'una perspectiva pràctica i vinculada al territori, posant el focus en els productes locals i en el coneixement dels processos agrícoles.
De la sembra al plat
Una de les característiques principals del programa és que els infants participen en tot el procés de producció de la col verda manresana. A les escoles es du a terme el cicle complet del cultiu: des de la sembra fins a la collita als horts escolars.
L'experiència, però, no acaba al camp. Un cop recollida, la col també es converteix en protagonista a la cuina. Entre els mesos de març i abril, cuiners professionals del territori visiten els centres educatius per cuinar-la conjuntament amb els alumnes i mostrar diferents maneres de preparar-la.
D'aquesta manera, els infants poden seguir tot el recorregut del producte, des de l'hort fins al plat, i descobrir-ne també el valor gastronòmic.
Un recurs educatiu per a escoles i famílies
El nou conte vol reforçar aquesta tasca educativa i oferir un recurs complementari perquè mestres i famílies puguin parlar de la col manresana i del patrimoni alimentari local a través de la lectura.
Actualment, el llibre ja circula en format digital entre les escoles participants en el projecte educatiu. Paral·lelament, l'editorial Edicions Parcir està preparant l'edició en paper, que es preveu que estigui disponible en les properes setmanes.
Una iniciativa dins d'un projecte de recuperació més ampli
Entre les propostes que formen part d'aquest projecte també hi ha el Sopar de la Col Manresana, una iniciativa gastronòmica que cada any reuneix cuiners del territori amb l'objectiu de mostrar noves maneres de cuinar aquest producte i acostar-lo al públic.
Amb accions com el treball a les escoles o la publicació d'aquest conte infantil, Slow Food vol contribuir a fer que la col manresana -una varietat que fa uns anys estava a punt de desaparèixer- torni a formar part de la cultura alimentària quotidiana del territori.
Un projecte amb mirada literària i artística
El text del conte és obra de Josep Puig i Ponsa, conegut com a Pep Puig, escriptor i traductor nascut a Terrassa l'any 1969. Autor de diverses novel·les i llibres de narrativa, ha estat reconegut amb premis destacats de la literatura catalana, entre els quals el Premi Sant Jordi de novel·la. En aquest projecte aporta una mirada literària que connecta la tradició popular amb la recuperació d'un producte del territori.
Les il·lustracions són de Galdric Sala Descals, dibuixant i il·lustrador amb una llarga trajectòria en el món del còmic i la il·lustració. El seu estil expressiu i ple de detall acompanya el relat i contribueix a donar vida a la història que convida els infants a descobrir la col de Manresa.