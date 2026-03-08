El MoMa Espai Cultural presenta 18 tallers culturals per a adults per a la primavera

El centre cultural MoMa Espai Cultural ha presentat la seva nova programació de tallers culturals per a adults per a aquesta primavera. Les inscripcions ja estan obertes i es podran formalitzar fins al dia abans de l'inici de cada proposta.
Els tallers es duran a terme entre els mesos d'abril i juny i tindran entre sis i deu sessions, segons el curs. Com és habitual, seran impartits per docents especialistes en cada matèria i amb grups reduïts d'entre quatre i dotze alumnes, fet que afavoreix sessions participatives.
La programació inclou disciplines diverses com filosofia, actualitat, literatura, història, òpera, història de l'art, ciència, ceràmica, fotografia, aquarel·la, il·lustració, idiomes i art botànic.
Tallers d'art, pensament, història i actualitat
El programa inclou cinc propostes d'art i pensament. Entre aquestes hi ha el taller Postveritat: una aproximació filosòfica, impartit per Lluís Cerarols, que analitzarà els conceptes clàssics de veritat i mentida davant el fenomen de la postveritat. També s'hi troba La literatura i el cine gòtic: de vampirs, aparicions, Heathcliff i altres ensurts, a càrrec de Luisa Negrete, que explorarà el gènere gòtic des del segle XVIII fins avui.
Altres propostes són Perdre la por a la poesia: de Joan Maragall a Mireia Calafell, impartit per Anna Casajuana, Muses o creadores? El paper de la dona en la història de l'art, amb la doctora Diana Rossell, i L'òpera anglesa i el món anglosaxó, conduït per Guillaume Terrail.
Pel que fa als tallers d'història i ciència, s'han programat tres cursos. Entre ells, Breu història del món: des dels primers humans fins a l'actualitat, impartit per Jordi Bonvehí, que oferirà una visió sintètica de la història global. També es podrà cursar Referents clàssics en la història i pensament contemporani, amb Antoni Sancristòfol, i Art i matemàtiques: a la cerca de la bellesa, amb Àlex Vilchez, que explora la relació entre proporció, geometria i creació artística.
Com a novetat d'aquest trimestre, el centre ha incorporat dues propostes vinculades a l'actualitat. D'una banda, Periodisme: un servei que ha de ser un negoci (i viceversa), amb el professor Josep Lluís Micó, que reflexionarà sobre el paper del periodisme en l'era digital. De l'altra, Escapar de l'algoritme: de la intel·ligència artificial a l'economia de l'atenció, impartit per Hasmukh Kerai, que analitza els hàbits digitals i la competència per captar l'atenció dels usuaris.
Creativitat i idiomes
La programació també inclou cinc tallers d'expressió i creativitat. Entre ells destaca Escriure i il·lustrar un conte infantil, amb Isaac Bosch, que proposa crear una història completa combinant text i imatge. També s'hi troben Sortides fotogràfiques: aprèn a treure partit del teu dispositiu mòbil i Art botànic: aprèn a crear amb plantes, amb Lin Aquino.
Altres opcions creatives són Aquarel·la i gouache: aprèn a pintar amb l'aigua, amb Àngels Comellas, i Ceràmica utilitària per parar taula, impartit per Emma Nuevo, que permetrà treballar tècniques bàsiques de modelatge i construcció.
Finalment, l'oferta es completa amb tres tallers d'idiomes. Es tracta de Conversem en anglès. Shall we?, amb Luisa Negrete (nivell B1-B2), Anglès per a viatjar. Off we go!, amb Paquita Luna (nivell A1-A2), i Iniciació al japonès. 頑張ろう, impartit per Diana Rossell.
Inscripcions
Les inscripcions es podran fer presencialment al centre cultural, situat al passatge del Ginjoler, 4 de Manresa, o bé a través del web de l'equipament. El període ja és obert i romandrà actiu fins al dia abans de l'inici de cada taller.