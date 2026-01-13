El CFP obre inscripcions a quatre cursos industrials de formació subvencionada

El Centre de Formació Pràctica (CFP) ja té a punt l'oferta de formació ocupacional per a aquest any, amb un total de 2.380 hores de formació subvencionada adreçada a persones interessades a treballar al sector industrial. El programa inclou quatre cursos especialitzats, tots ells amb certificats de professionalitat oficials i pràctiques en empresa garantides. Les inscripcions ja estan obertes.
Per accedir als cursos cal estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d'ocupació o de millora d'ocupació. En el cas dels certificats de nivell 2 i 3, també cal complir els requisits acadèmics establerts o superar la corresponent prova d'accés.
Formació subvencionada amb sortides professionals
Tots els cursos que ofereix el CFP són 100% subvencionats i permeten obtenir certificats de professionalitat reconeguts oficialment. A més de la formació teòrica i pràctica als tallers del centre, els programes inclouen pràctiques en empreses del territori, un element clau per afavorir la inserció laboral i el contacte directe amb el teixit industrial.
Aquesta combinació de formació i pràctica permet als participants adquirir competències adaptades a les necessitats reals de les empreses, en un sector que continua mostrant una elevada demanda de professionals qualificats.
Quatre cursos adaptats a diferents perfils
L'oferta formativa d'aquest any inclou, en primer lloc, el curs d'Operacions auxiliars en productes de fabricació mecànica (nivell 1). Es tracta d'una formació de 440 hores orientada a persones que volen iniciar-se al sector industrial, amb continguts centrats en la manipulació bàsica de materials, el muntatge i el suport a la producció. El curs inclou 88 hores de pràctiques en empresa.
Una altra de les propostes és el certificat de Mecanització per arrencament de ferritja (nivell 2), amb una durada total de 620 hores. Aquesta formació capacita en processos de tornejat, fresat i control numèric (CNC), una de les especialitats més demandades actualment per la indústria. En aquest cas, el curs incorpora 155 hores de pràctiques en entorns productius reals.
També s'ofereix el curs de Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial (nivell 2), amb 690 hores de formació. Els continguts abasten àmbits com el manteniment industrial, l'electricitat, la soldadura, la hidràulica i la pneumàtica, i inclouen 173 hores de pràctiques en empresa.
Finalment, el CFP proposa el curs de Fabricació per mecanització en barra (decoletatge) (nivell 3), amb un total de 630 hores. Aquesta formació està orientada a la fabricació de peces d'alta precisió mitjançant torns automàtics i compta amb 158 hores de pràctiques en empresa.
Orientació laboral i tecnologia actualitzada
A més de la formació tècnica, tots els cursos ofereixen orientació laboral i suport a la inserció professional. El CFP posa a disposició de l'alumnat tallers i maquinària amb tecnologia actual, alineada amb les necessitats del sector industrial, fet que facilita una formació pràctica ajustada a la realitat del mercat de treball.
Modalitat dual per aprendre treballant
Aquest any també es durà a terme una nova edició del curs de mecanització per arrencament de ferritja en modalitat dual, una fórmula en la qual el CFP va ser pioner. Aquest model permet que persones joves aprenguin un ofici mentre treballen en una empresa i perceben un sou, combinant formació i experiència laboral, a l'estil dels antics aprenents.
La proposta compta amb la col·laboració de diverses empreses del territori, que acullen i formen els alumnes durant el procés formatiu, reforçant així el vincle entre formació i ocupació.
Des del Centre de Formació Pràctica destaquen que aquests cursos "són una oportunitat real per accedir a professions industrials amb futur", tant per a persones que volen iniciar-se en el sector com per a aquelles que busquen reorientar la seva trajectòria professional.