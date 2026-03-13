Colpejats mentre resaven: vuit detinguts per atacs a la mesquita Al Fath de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys i set menors d'edat com a presumptes autors de delictes de lesions, amenaces, desordres públics i un delicte contra la llibertat religiosa arran de diversos incidents ocorreguts a finals de febrer a la mesquita Al Fath de Manresa. Els fets es van produir entre el 19 i el 24 de febrer coincidint amb les pregàries del Ramadà i van generar inquietud entre els fidels i els veïns de la zona.
Agressions durant la pregària a la mesquita Al Fath
Els incidents es van registrar a l'entorn de la mesquita Mesquita Al Fath, situada a la via Sant Ignasi de Manresa. Segons la investigació policial, un grup de joves vinculats a la comunitat marroquina va protagonitzar durant diversos dies conductes incíviques, agressions i alteracions de l'ordre públic tant a l'interior com a l'exterior del temple.
El primer episodi es va produir el vespre del 19 de febrer, quan diversos joves van accedir a l'interior de la mesquita mentre els fidels estaven resant. Segons els Mossos, els implicats van increpar i agredir algunes de les persones presents aprofitant que aquestes no podien interrompre la pregària.
Un cop finalitzada l'oració, alguns fidels els van recriminar l'actitud, fet que va provocar nous aldarulls. Poc després, un dels assistents que els havia advertit va ser agredit al carrer mentre tornava cap a casa.
Llançament de pedres i reforç policial a la zona
Durant els dies següents es van repetir els incidents, fet que va generar preocupació entre la comunitat musulmana i els veïns de l'entorn. Davant aquesta situació, els responsables del temple van demanar suport policial per garantir que les pregàries es poguessin celebrar amb normalitat.
Els Mossos d'Esquadra van reforçar la presència policial en les franges de més afluència de fidels i van establir controls dinàmics a la zona per prevenir noves alteracions de l'ordre públic.
Segons la policia, en més d'una ocasió els joves van llançar pedres i altres objectes tant contra els vehicles policials com contra persones que es dirigien a resar.
Vuit detencions després de la investigació policial
Gràcies a les identificacions prèvies i a les gestions d'investigació, els agents van poder localitzar el passat 11 de març vuit dels presumptes autors dels fets. Entre els detinguts hi ha un jove de 18 anys i set menors d'edat.
Els menors han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre que el detingut major d'edat ha de passar pròximament a disposició judicial. Els arrestats estan investigats per delictes de lesions, amenaces, desordres públics i contra la llibertat, la consciència i els sentiments religiosos.