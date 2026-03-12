Guerra oberta a les autoescoles: una demanda del Bages fa tremolar la cúpula de Barcelona

Una autoescola de Sant Fruitós de Bages ha presentat davant els tribunals una demanda per impugnar diversos acords adoptats per la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB) en assemblees celebrades entre desembre de 2025 i gener de 2026. La part demandant sosté que la modificació d'estatuts aprovada en aquestes reunions es va tramitar amb irregularitats i que podria vulnerar drets de determinats socis. En la demanda, a la qual ha tingut accés Nació Manresa, es demana al jutjat que suspengui cautelarment els acords mentre es resol el procediment judicial.
Una autoescola del Bages porta als tribunals la Federació d'Autoescoles
El conflicte judicial s'origina arran d'una demanda presentada per la societat CTEC Bages SL, titular de l'autoescola Àngels, amb seu a Sant Fruitós de Bages, contra la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB). El procediment, interposat davant la secció mercantil del tribunal d'instància de Barcelona, sol·licita mesures cautelars prèvies a una futura demanda ordinària d'impugnació d'acords socials.
Segons el text judicial, la part demandant considera que diversos acords adoptats en assemblees de la federació entre finals de 2025 i inicis de 2026 presenten defectes de forma i de fons que podrien comportar la seva nul·litat.
En concret, la demanda posa el focus en la modificació dels estatuts de l'entitat aprovada en una assemblea extraordinària celebrada el 12 de desembre de 2025, així com en una nova reforma posterior relativa al límit de mandats de la presidència.
Els acords impugnats: modificació d'estatuts i límit de mandats
L'assemblea extraordinària del 12 de desembre de 2025 va aprovar una reforma àmplia dels estatuts de la federació. Segons la documentació aportada al procediment, els acords van ser aprovats amb 37 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions, amb l'assistència de 44 socis.
La reforma afectava nombrosos articles dels estatuts, amb modificacions, supressions i noves incorporacions. Entre els punts més controvertits, la demanda destaca la supressió de determinats drets dels anomenats socis fundadors o socis inactius, que fins aleshores mantenien facultats de participació en decisions patrimonials de l'organització.
Segons l'escrit judicial, aquesta modificació comportaria que aquests socis perdessin la possibilitat de participar amb veu i vot en decisions relatives al patrimoni de la federació.
Posteriorment, el 31 de gener de 2026, una nova assemblea extraordinària va abordar una altra reforma estatutària: la modificació de l'article que limita els mandats de la presidència. Fins aleshores, els estatuts establien que el president o presidenta de la federació no podia exercir el càrrec durant més de dos mandats consecutius.
La proposta aprovada introdueix una excepció que permetria un tercer mandat extraordinari sempre que l'assemblea general ho autoritzi amb una majoria qualificada de dos terços dels socis presents o representats.
La part demandant considera que aquesta reforma s'ha plantejat ad personam i sosté que podria constituir un abús de dret si el seu objectiu fos facilitar la continuïtat de l'actual presidència.
Irregularitats en la votació i en la tramitació de l'acta
Un dels arguments centrals de la demanda se centra en la manera com es van adoptar els acords. Segons l'escrit judicial, l'acta de l'assemblea no reflecteix diversos elements essencials per acreditar la validesa de la votació. Entre altres qüestions, la demanda assenyala que el document no especifica quins socis van votar en cada sentit, ni el sistema de votació utilitzat -si va ser a mà alçada, nominal o secret-, ni tampoc detalla com es va verificar el quòrum necessari per adoptar els acords.
També s'assenyala que l'acta no concreta com es van computar els vots dels socis amb diversos centres d'autoescola, una circumstància que podria influir en el recompte final.
A més, el text judicial sosté que la modificació d'estatuts es va dipositar davant el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat abans que l'acta de l'assemblea hagués estat formalment aprovada, fet que la part demandant considera irregular des del punt de vista procedimental.
El risc que s'executin decisions abans de la sentència
La demanda també justifica la necessitat d'adoptar mesures cautelars per evitar que els acords produeixin efectes abans que els tribunals resolguin el litigi. Segons l'escrit, la federació ja ha iniciat els tràmits administratius per registrar les modificacions estatutàries i ha convocat noves assemblees en què es podrien adoptar decisions basades en aquest nou marc normatiu.
La part demandant alerta que això podria comportar conseqüències de difícil reversió, especialment si es prenguessin decisions relatives al patrimoni de l'organització o al procés electoral intern.
Per aquest motiu, la demanda sosté que existeix risc de periculum in mora, és a dir, el perill que el temps necessari per resoldre el procediment judicial faci inútil la sentència final.
Les mesures cautelars que es demanen al jutjat
Davant aquesta situació, l'autoescola del Bages demana al jutjat que adopti diverses mesures cautelars. La principal és la suspensió immediata dels acords adoptats en les assemblees del 12 de desembre de 2025 i del 31 de gener de 2026, de manera que les modificacions d'estatuts quedin sense efecte mentre es tramita el procediment judicial.
A més, la demanda sol·licita que el jutjat comuniqui aquesta suspensió al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat perquè es publiqui l'anunci corresponent i es deixi constància que els acords es troben judicialment impugnats.
També es demana que es requereixi a la junta directiva de la federació perquè s'abstingui d'adoptar noves decisions que es fonamentin en els estatuts modificats.
Un conflicte que també té derivades al Bages
El litigi s'emmarca en un context de tensions internes dins el sector de les autoescoles, especialment en relació amb l'organització dels exàmens de conduir a la comarca del Bages. El representant legal de la societat demandant és Lluís Basiana, que també és accionista majoritari de l'empresa propietària de la coneguda Zona de Pistes de Manresa, instal·lació on es realitzen les proves pràctiques de conducció i els exàmens teòrics i pràctics.
Les relacions entre aquesta infraestructura i la Federació d'Autoescoles de Barcelona han estat tenses en els darrers temps. De fet, la federació ha iniciat contactes amb l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per estudiar la possible cessió d'un terreny municipal on construir una nova zona d'exàmens teòrics i pràctics de conduir. Precisament, l'assemblea local de la Federació on es va aprovar concretar aquesta opció, el passat 23 de gener, va ser custodiada per un vigilant de seguretat privada per evitar l'entrada de Lluís Basiana, malgrat que tenia un poder notarial com a apoderat de l'autoescola Àngels.
Segons diverses fonts del sector, l'objectiu seria que la Direcció General de Trànsit acabés reconeixent aquestes noves instal·lacions com a espai oficial d'exàmens, una decisió que podria alterar l'actual model d'organització del servei.
En aquest context, la demanda presentada per l'autoescola de Sant Fruitós introdueix una nova dimensió judicial en un conflicte que combina interessos associatius, organització del sector i control de les infraestructures vinculades als exàmens de conducció.