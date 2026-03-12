«Assetjament polític»: Ramon Bacardit denuncia una cacera de bruixes a Manresa

Junts per Manresa i Avenç Nacionalista han condemnat els actes vandàlics contra el local del partit durant la manifestació del 8 de març a la ciutat. Les dues formacions reaccionen a un comunicat del Comitè 8-M en què assumeix l'autoria dels fets. També denuncien una campanya d'assetjament contra l'alcaldable de Junts a les municipals del 2027, Ramon Bacardit, i demanen una condemna institucional clara i una investigació policial.
Junts i Avenç condemnen els actes vandàlics contra el local
Junts per Manresa i Avenç Nacionalista han denunciat públicament els actes vandàlics contra el local de Junts a la ciutat produïts durant la manifestació del 8 de març. Les dues formacions consideren especialment greu que entitats vinculades a la mobilització feminista hagin fet públic un comunicat en què s'atribueixen explícitament aquests fets. Ramon Bacardit i Sergi Perramon van segellar fa deu dies l'acord per concórrer plegats a les municipals de 2027.
Segons les formacions, aquest posicionament confirma la gravetat dels incidents que es van produir durant la manifestació i reforça la seva interpretació que es tracta d'una acció dirigida contra una formació política concreta. En el comunicat, Junts i Avenç denuncien que aquests actes respondrien a una voluntat "d'assenyalar i intimidar una formació política democràtica".
Els dos partits han reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència política i han defensat que la discrepància ideològica ha de canalitzar-se sempre a través del debat democràtic.
Denuncien una campanya d'assetjament contra Ramon Bacardit
Junts i Avenç també han relacionat els incidents del 8-M amb altres accions que, segons expliquen, s'han produït els darrers dies contra Ramon Bacardit, cap de llista de Junts a les eleccions municipals del 2027. Segons les formacions, en poc més d'una setmana Bacardit ha estat objecte de diferents accions que qualifiquen d'"assetjament polític", entre les quals hi ha la col·locació de cartells difamatoris, pintades intimidatòries i els actes vandàlics contra el local del partit.
Les dues formacions sostenen que, si no es demostra el contrari, l'autoria reconeguda dels incidents del 8-M també s'hauria d'entendre vinculada a aquestes accions. Davant aquesta situació, Junts i Avenç han assegurat que continuaran denunciant públicament qualsevol acte que considerin intimidatori contra els seus representants o militants.
Bacardit denuncia que s'ha "travessat una línia vermella"
El cap de llista de Junts a les municipals del 2027, Ramon Bacardit, ha valorat els fets advertint que determinats comportaments poden posar en risc el debat democràtic. Segons Bacardit, "quan determinats col·lectius passen de la discrepància política a l'assenyalament i a la violència, estan travessant una línia vermella que cap democràcia pot tolerar".
En la mateixa línia, ha afegit que "Manresa no pot normalitzar la intimidació contra representants polítics escollits democràticament".
Avenç Nacionalista qualifica els fets de "gravetat extrema"
El president d'Avenç Nacionalista, Sergi Perramon, també ha valorat la situació i ha qualificat els fets com a especialment preocupants. Segons Perramon, "atribuir-se públicament actes vandàlics contra un partit polític és un fet d'una gravetat extrema". En el mateix sentit, ha advertit que "utilitzar la intimidació i la violència com a eina d'extorsió ideològica és incompatible amb qualsevol societat democràtica".
Les dues formacions sostenen que la política ha de basar-se en el respecte institucional i en el debat d'idees, i consideren que els incidents denunciats contradiuen aquests principis.
Demanen una condemna clara del govern municipal
Els dos partits també han reclamat que la resta de partits amb representació al consistori condemnin els fets de manera explícita. La petició s'adreça especialment al govern municipal, a qui demanen "un posicionament clar" davant dels incidents denunciats. Les dues formacions consideren que en situacions com aquesta "no hi ha d'haver ambigüitats".
Segons el seu posicionament, els silencis institucionals davant episodis de violència política poden contribuir a legitimar aquest tipus de comportaments. Per aquest motiu, insten el govern local a posicionar-se de "manera inequívoca" a favor de la convivència democràtica i del respecte entre formacions polítiques.
Petició d'investigació als Mossos d'Esquadra
Paral·lelament, també han demanat que els fets siguin investigats amb la màxima rapidesa per part dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, han instat la consellera d'Interior, Núria Parlon, a posar a disposició del cos policial "tots els recursos necessaris" perquè es puguin identificar els responsables dels actes vandàlics i d'assetjament polític denunciats.
Segons les formacions, és important que s'aclareixin els fets i que, si escau, s'adoptin les mesures legals corresponents contra els autors.
Defensa d'una política basada en el debat democràtic
Junts per Manresa i Avenç Nacionalista han conclòs el seu posicionament reiterant que continuaran defensant un model de política basat en el respecte institucional, el debat d'idees i la convivència democràtica. Les dues formacions asseguren que els seus projectes polítics es fonamenten en valors que qualifiquen de "democràtics i humanistes", així com en el respecte a la pluralitat ideològica. En el comunicat també assenyalen que continuaran treballant per defensar el "progrés social, el benestar col·lectiu i la seguretat a la ciutat".
Finalment, afirmen que qualsevol intent d'imposar posicionaments polítics mitjançant la intimidació o la violència ha de trobar una resposta clara tant per part de les institucions com del conjunt de la societat.