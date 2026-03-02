Ramon Bacardit denuncia per delicte d'odi els cartells apareguts durant la Fira de l'Aixada

El president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa i candidat a l'alcaldia, Ramon Bacardit, ha presentat aquest dilluns al matí una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'odi, intimidació i assetjament. La decisió arriba després de l'aparició, aquest cap de setmana, de diversos cartells anònims en diferents punts del recorregut de la Fira de l'Aixada.
Els cartells, que s'han pogut veure en nombroses parets del centre de Manresa coincidint amb la celebració de la fira medieval, mostraven el missatge Que ve la pesta, no deixis que s'escampi i incloïen una imatge de Bacardit al costat de fotografies de Donald Trump, Santiago Abascal i Sílvia Orriols. El muntatge també incorporava dibuixos de rates, en una escenografia que aprofitava l'ambientació medieval de l'esdeveniment. Els cartells no anaven signats per cap col·lectiu.
"No és crítica política, és odi"
En declaracions posteriors a la denúncia, Bacardit ha estat contundent: "Això no és crítica política. Això és odi, és assenyalament i és un intent d'intimidació. I no ho penso tolerar". El candidat ha defensat que en democràcia el debat i la discrepància són legítims, però ha advertit que "quan s'utilitzen imatges que busquen deshumanitzar, s'ha traspassat una línia vermella".
Segons Bacardit, els fets "no són casuals ni aïllats" i ha apuntat cap a "determinats grups d'extrema esquerra de la ciutat que fa anys que actuen amb els mateixos mètodes: anonimat, propaganda intimidatòria i cultura de l'odi contra qui no pensa com ells". En aquest sentit, ha afirmat que "a Manresa tots sabem qui són i què han fet sempre" i ha assegurat que no pensa "callar per por".
Antecedents i advertència
El president del grup municipal de Junts ha recordat que fa aproximadament un any i mig ja va rebre amenaces de mort. "No podem normalitzar que a la política local s'assenyali persones amb cartells anònims. Avui és contra mi; demà pot ser contra qualsevol altre", ha advertit.
Bacardit considera que permetre aquest tipus d'accions suposa "degradar la convivència" i donar "impunitat perquè ho segueixin fent". Per això, ha anunciat que defensarà la seva honorabilitat "als jutjats i a les urnes" i utilitzarà "totes les eines legals a l'abast". També ha fet una crida a recuperar un debat polític "ferm en les idees, però absolutament respectuós amb les persones".
Suport de Junts Manresa
Per la seva banda, la presidenta local de Junts a Manresa, Lluïsa Tulleuda, ha condemnat la difusió d'"acusacions anònimes i infundades" contra Bacardit. Segons Tulleuda, aquests fets no només afecten la seva persona, sinó que "perjudiquen greument el bon funcionament de la vida democràtica municipal" i no poden emparar-se en la llibertat d'expressió.
L'Ajuntament ordena retirar els cartells de la via pública
Aquest dilluns a primera hora del matí, l'Ajuntament de Manresa ha donat ordre a l'empresa encarregada d'esborrar grafits de la ciutat amb aigua sorrejada i a pressió de centrar-se en la retirada dels cartells que es troben a bona part del Centre Històric.