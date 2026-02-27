Sant Vicenç de Castellet aprova la nova comissaria amb una inversió de 616.000 euros

El ple de febrer de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelle ha donat llum verda definitiva al projecte de la nova comissaria de la Policia Local, amb previsió d'iniciar les obres al maig i posar-la en marxa la primavera vinent.
Rehabilitació de l'edifici del passeig Francesc Macià
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat de manera definitiva el projecte de la nova comissaria de la Policia Local. El punt va tirar endavant en el marc del ple de febrer amb els vots favorables de l'equip de govern (Junts) i l'abstenció dels grups de l'oposició (ERC, SVC Sou Vosaltres i PSC).
El projecte compta amb un pressupost de 616.000 euros i preveu la rehabilitació i adaptació de l'edifici situat al número 4 del passeig Francesc Macià. El nou equipament substituirà les actuals dependències policials ubicades a la plaça Major.
La futura comissaria ocuparà una superfície total de 341 metres quadrats distribuïts en tres plantes, amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més adequades a les necessitats actuals del servei.
Inici d'obres al maig i estrena a la primavera vinent
El consistori preveu començar les obres el pròxim mes de maig. El termini d'execució fixat és de deu mesos, de manera que la nova comissaria podria entrar en funcionament a la primavera de l'any vinent.
Segons defensa l'equip de govern, aquesta inversió reforça l'aposta municipal per dotar la Policia Local de més recursos i millors infraestructures per potenciar la seguretat ciutadana al municipi.
Més efectius i nous recursos policials
L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha remarcat que "la seguretat ciutadana és una prioritat absoluta de l'Ajuntament". En aquesta línia, el cos policial passarà aquest any de 17 a 18 agents, amb la previsió d'arribar a un total de 24 efectius per donar resposta al creixement de població, que ja se situa en 10.164 habitants.
El procés de professionalització de la plantilla continuarà i, pel que fa als recursos materials, actualment el cos disposa de dos vehicles propis. Aquest any està previst ampliar el parc mòbil amb una nova moto i incorporar noves eines tecnològiques, com un dron i nou càmeres de videovigilància.