10 municipis del Bages i el Moianès projectaran «Frontera», millor pel·lícula als Gaudí

La guanyadora del Premi Gaudí a Millor pel·lícula, Frontera, és el títol del mes de març del Cicle Gaudí i es podrà veure en diversos municipis del Bages i el Moianès dins el circuit impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català.
El film del mes del Cicle Gaudí
Frontera, reconeguda recentment com a Millor pel·lícula als Premis Gaudí, és la proposta del mes de març del Cicle Gaudí. El film es projectarà en més de seixanta municipis de la demarcació de Barcelona amb el suport de la Diputació de Barcelona.
A les comarques centrals, la pel·lícula arribarà a vuit municipis del Bages i a dos del Moianès, dins d'aquest circuit estable que vol garantir l'accés al cinema amb participació catalana arreu del territori.
El Cicle Gaudí, impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu apropar les produccions catalanes al conjunt del país i consolidar una oferta cinematogràfica regular fora dels grans circuits comercials.
Un drama ambientat als Pirineus
Dirigida per Judith Colell, Frontera és un drama contemporani que reflexiona sobre els límits -geogràfics, emocionals i morals- que travessen les persones en contextos de canvi i incertesa.
Ambientada en un poble fronterer dels Pirineus, la pel·lícula narra la història de la comunitat catalana que va ajudar jueus a escapar del nazisme. El film combina memòria històrica i mirada actual per abordar les tensions i decisions que marquen les persones en situacions límit.
La producció està protagonitzada per Miki Esparbé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí i Asier Etxeandia. Frontera es va estrenar el desembre passat i, després del reconeixement als Premis Gaudí, inicia ara una nova etapa d'exhibició dins el Cicle Gaudí.
Calendari de projeccions al Bages i al Moianès
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 22 de març. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 22 de març. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Dissabte 14 de març. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l'Om - Auditori. Dijous 19 de març. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 27 de març. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 29 de març. 18 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Diumenge 29 de març. 18 h
- Sant Fruitós de Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 29 de març. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 22 de març. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 15 de març. 18 h