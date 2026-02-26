El mite del Comte Arnau arriba al Kursaal amb CordHomes d'Osona

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge, 1 de març, a les 6 de la tarda, l'espectacle dedicat al mite del Comte Arnau, interpretat pel CordHomes d'Osona. La proposta combina música en directe i narració poètica, amb el piano de Manel Camp i la veu de Joan Crosas recitant fragments de Josep Maria de Sagarra, Jacint Verdaguer i Joan Maragall.
Un projecte amb arrels al 2008
L'espectacle que es podrà veure al Kursaal té el seu origen en el treball conjunt de Joan Crosas i Manel Camp. La col·laboració entre tots dos artistes -Crosas, reconegut per la seva veu carismàtica, i Camp, considerat un dels pals de paller de la cançó catalana- va donar lloc l'any 2008 al CD Comte Arnau (Temps Record, 2008) i a un espectacle que es va representar arreu del territori.
Ara, aquesta proposta es recupera en una nova posada en escena que manté l'essència d'aquell projecte inicial, centrada en la força del mite i en la riquesa literària i musical que l'envolta.
El cor masculí d'Osona pren el relleu
En aquesta ocasió, el protagonista musical serà el CordHomes d'Osona, un cor de veus masculines creat el 2004 i format per trenta-cinc cantaires. Sota la direcció de Pere-Mateu Xiberta, la formació recupera el projecte per redescobrir la història del llegendari Comte Arnau a través del cant coral.
La proposta combina les veus del cor amb la música i el piano en directe de Manel Camp, que aportarà l'acompanyament musical a les diferents peces, i amb la narració de Joan Crosas, que posarà veu als textos poètics inspirats en la figura mítica.
Poetes universals i tradició catalana
L'espectacle inclou la narració de fragments de poemes de Josep Maria de Sagarra, Jacint Verdaguer i Joan Maragall, tres autors cabdals de la literatura catalana que van dedicar part de la seva obra a reinterpretar el mite del Comte Arnau.
Aquesta combinació de música i poesia ofereix una aproximació artística a una de les llegendes més arrelades de la cultura popular catalana, tot posant en relleu la seva dimensió literària i simbòlica.
Les entrades per veure El Comte Arnau tenen un preu de 18 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys (15 euros), amb Carnet Galliner (12 euros) i per a menors de 30 anys (6 euros). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.