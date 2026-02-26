Jaume Torrejón, de Mosaics Martí, rep el màxim reconeixement com a mestre artesà mosaista

La Generalitat de Catalunya ha concedit a Jaume Torrejón Baltar el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic, en reconeixement a una trajectòria de més de 25 anys dedicada a l'ofici tradicional del mosaic. El lliurament tindrà lloc el proper dilluns 16 de març al Palau de la Generalitat, a Barcelona.
Una trajectòria vinculada a Mosaics Marti
Jaume Torrejón es va incorporar al taller manresà de Mosaics Marti sota la direcció de Pere Marti, que l'any 2004 va ser el primer català a rebre el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic. Des del 2018, després que Pere Marti hagués de deixar l'activitat professional a causa d'un accident, Torrejón va assumir la responsabilitat del taller centenari.
La distinció reconeix una trajectòria consolidada en el món del mosaic hidràulic, amb una dedicació continuada a la preservació i elaboració d'aquest ofici artesanal.
Intervencions en espais emblemàtics
Al llarg d'aquests anys, ha participat en encàrrecs destacats com la restauració del pati del Teatre Kursaal de Manresa, així com en projectes internacionals com la Casa da Música de Porto o el restaurant de la Alhóndiga Bilbao.
També ha treballat en diversos edificis modernistes de Barcelona, entre els quals la Casa Ametller, la Casa de les Punxes, la Casa-Museu Gaudí, la Casa Batlló i el Recinte Modernista de Sant Pau.