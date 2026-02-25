La neteja i l'atenció sanitària lideren les ofertes de feina al Bages i el Moianès el 2025

Una de cada deu ofertes gestionades durant el 2025 pels Serveis Locals d'Ocupació (SLO) al Bages estava adreçada a especialistes en neteja d'oficines, hotels i establiments similars. Aquest perfil representa el 9,5% del total de vacants i encapçala el rànquing de les ocupacions més demandades a la comarca, segons les dades fetes públiques per la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona. Al Moianès, el perfil més demandat el 2025 ha estat el d'auxiliar d'infermeria hospitalària (7,4%).
La publicació anual dels deu perfils més sol·licitats a la demarcació de Barcelona i a cadascuna de les comarques té com a objectiu mostrar els sectors amb més oportunitats laborals i facilitar l'orientació de les persones que volen incorporar-se al mercat de treball o plantegen un canvi professional.
El Bages: neteja, administració i indústria al capdavant
Al Bages, després del personal de neteja (9,5%), les ocupacions amb més vacants són el personal administratiu amb preparació per a l'atenció al públic (7,6%), els peons de les indústries manufactureres (5,8%) i els auxiliars d'infermeria hospitalària (5,1%).
La cinquena posició l'ocupa el personal de venda de botigues i magatzems (4,4%). Completen el rànquing cambrers assalariats (2,4%), ajudants de cuina (2,4%), peons del transport de mercaderies i descarregadors (2,4%), conserges d'edificis (2,3%) i conductors assalariats de camions (2,1%).
Aquestes dades confirmen el pes dels sectors serveis i industrial a la comarca, així com la demanda sostinguda de perfils vinculats a l'atenció directa al públic i a la logística.
El Moianès: protagonisme de l'àmbit sanitari
Al Moianès, el perfil més demandat el 2025 ha estat el d'auxiliar d'infermeria hospitalària, que concentra el 7,4% de les ofertes gestionades pels SLO. Aquesta dada situa l'àmbit sanitari com a principal nínxol d'ocupació a la comarca.
En segon lloc hi ha el personal administratiu amb tasques d'atenció al públic (7,0%), seguit del personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars (5,9%) i dels venedors de botigues i magatzems (5,5%).
La cinquena posició correspon als cambrers assalariats (4,7%). El rànquing es completa amb cuiners assalariats (3,9%), ajudants de cuina (3,9%), peons de les indústries manufactureres (3,5%), altres professionals del treball i l'educació social (3,1%) i peons del transport de mercaderies i descarregadors (3,1%).
Radiografia territorial per orientar el mercat laboral
Les dades mostren com, tot i que hi ha perfils coincidents entre comarques, cada territori presenta especificitats pròpies. Mentre que al Bages lideren clarament les ofertes vinculades a la neteja i a l'àmbit administratiu i industrial, al Moianès destaca especialment la demanda de professionals sanitaris.