Mestres ocupen els serveis territorials d'Educació a Manresa: tancada nocturna abans de la vaga

Manresa s'ha convertit aquest dimarts en l'epicentre de la protesta educativa a la Catalunya Central després que un grup de mestres del Bages hagi ocupat els Serveis Territorials del Departament d'Educació amb la voluntat de passar-hi la nit. L'entrada a la seu del Departament ha tingut lloc a 2/4 de 6 de la tarda i arriba en el marc de la setmana de vaga del sector i a les portes de la jornada de mobilització convocada per aquest dimecres 18 de març a la Catalunya Central, Lleida i Pirineu. Dilluns va ser el torn de Barcelonès i Baix Llobregat, i aquest dimarts del Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre.
Una tancada per visibilitzar el conflicte
L'acció dels docents, que han decidit tancar-se dins l'edifici situat a la carretera de Vic, suposa un pas més en l'escalada de mobilitzacions del sector educatiu. Els mestres preveuen mantenir l'ocupació durant tota la nit fins a l'endemà, coincidint amb la jornada de vaga a la Catalunya Central.
La iniciativa vol servir per visibilitzar el malestar creixent dins la comunitat educativa i per pressionar l'administració en un moment clau del calendari de protestes. Els participants asseguren que la situació actual del sistema educatiu és insostenible i que calen mesures urgents per revertir-la.
Vetlla amb ciris grocs davant la seu
Paral·lelament a la tancada, els docents han fet una crida a la ciutadania i a la comunitat educativa a concentrar-se aquest mateix dimarts a les 7 del vespre davant dels Serveis Territorials per participar en una "vetlla per l'educació". La convocatòria proposa assistir-hi amb ciris de color groc com a símbol de protesta i de denúncia. Segons els organitzadors, aquesta acció pretén mostrar el rebuig a l'acord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats CCOO i UGT, un pacte que, asseguren, "ja va néixer mort".
Aquesta vetlla s'emmarca en una estratègia de mobilització sostinguda que combina accions simbòliques amb protestes massives al carrer.
Dimecres, jornada clau de vaga
El dimecres 18 de març es presenta com el punt àlgid de les mobilitzacions a la Catalunya Central. A primera hora del matí, a les 7, està prevista una nova concentració davant dels Serveis Territorials de Manresa, coincidint amb l'inici de la jornada de vaga. Des de Berga, els docents es trobaran a 2/4 de 8 a la plaça Gernika, mentre que des de Vic s'ha organitzat una marxa lenta de vehicles fins a la capital del Bages per sumar-se a la protesta central.
La mobilització culminarà a 2/4 d'1 del migdia amb una concentració unitària a l'aparcament de la zona esportiva del Congost, on es preveu reunir participants de diferents comarques.
Setmana de mobilitzacions al territori
La tancada d'aquest dimarts s'inscriu dins una setmana d'accions impulsades per diversos sindicats del sector educatiu. Les mobilitzacions van començar dilluns amb accions de les assemblees de docents, una assemblea educativa a l'Institut Pius Font i Quer i una performance a Vic. Durant la setmana també s'han programat altres activitats, com una tancada en un centre educatiu d'Osona i diverses concentracions arreu del territori.
Les accions continuaran dijous amb una assemblea i un sopar de cohesió a l'Ateneu Popular la Sèquia, i culminaran divendres amb la vaga general a tot Catalunya i la manifestació a Barcelona.
Rebuig frontal a l'acord amb Educació
El detonant principal de les mobilitzacions és el rebuig dels sindicats USTEC, ASPEPC, CGT, La Intersindical, COS i Professors de Secundària a l'acord recent entre el Departament d'Educació i CCOO i UGT. Aquestes organitzacions consideren que el pacte és insuficient i no dona resposta a les reivindicacions històriques del col·lectiu docent. Segons denuncien, les mesures acordades no aborden problemes estructurals com la manca de recursos, les ràtios elevades o la precarietat laboral.
Alguns sindicats, com la CGT, han anat més enllà i han acusat CCOO i UGT de tenir una actitud massa propera al Govern, fet que ha generat tensions dins el mateix moviment sindical.
Reivindicacions per a un sistema educatiu millor
Entre les principals demandes del sector hi ha la millora de les condicions laborals del professorat i del personal educatiu, així com la reducció del nombre d'alumnes per aula. També reclamen més recursos per als centres, la incorporació de més professionals i una reducció de la burocràcia, que consideren excessiva i perjudicial per a la tasca docent.
Els sindicats insisteixen que aquestes reivindicacions no només busquen millorar les condicions dels treballadors, sinó també garantir una educació pública de qualitat per a l'alumnat.
Un sector cansat després d'anys de retallades
La comunitat educativa expressa un cansament acumulat després d'anys de retallades i de manca d'inversió. Segons els representants sindicals, moltes de les decisions polítiques s'han pres sense tenir en compte la realitat dels centres educatius. En aquest context, el professorat assegura que sosté el sistema amb un "sobreesforç constant", fet que ha contribuït a generar una situació de tensió creixent.
La tancada als Serveis Territorials simbolitza aquest malestar i la voluntat de fer-lo visible davant l'administració i la societat.
Crida a una mobilització àmplia
Els sindicats han fet una crida a tota la comunitat educativa -docents, personal no docent, famílies i estudiants- perquè participin en les mobilitzacions. Consideren que la defensa de l'educació pública és una qüestió col·lectiva i que cal sumar esforços per aconseguir canvis reals en el sistema. La concentració prevista al Congost vol ser un espai de trobada que visualitzi aquest suport ampli i reforci la pressió sobre les institucions.
Cap a una protesta de país
La setmana de mobilitzacions culminarà divendres amb una vaga general a tot Catalunya i una manifestació central a Barcelona, prevista a 2/4 d'1 del migdia. Per facilitar la participació, s'han organitzat autobusos des de diverses poblacions de la Catalunya Central, com Manresa, Berga, Vic o Solsona.
Amb aquesta convocatòria, els sindicats volen donar una dimensió nacional a la protesta i forçar el Govern a replantejar les seves polítiques educatives.