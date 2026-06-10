Què ha menjat el papa Lleó XIV a Montserrat?

El papa Lleó XIV ja està dinant a l'Abadia de Montserrat després d'haver protagonitzat la cerimònia litúrgica d'aquest migdia, la qual ha aplegat prop de 8.000 persones. Aquest també és un moment important, perquè és una de les oportunitats per ensenyar-li la cultura culinària del país. I des de Montserrat s'ho han pres al peu de la lletra.
El menú preparat per al pontífex, tot el seu seguici i els bisbes concentrats a l'Abadia, cuinat íntegrament des de Montserrat, consta de tres plats. En primer lloc, per començar, una crema de meló amb virutes de pernil. De segon, un melós de porc; i, de postre, crema catalana, un dels grans postres de la cuina del país. Aquest és el primer àpat que transcendeix de la visita del Papa a Catalunya, ja que no ha sortit a la llum ni què va dinar o sopar durant el primer dia de la seva visita.
El menú de dinar que li ha preparat Montserrat es diferencia molt del menjar de Madrid, on li van donar a tastar l'ensaladilla russa i gaspatxo com a entrants, peix de segon i, de postres, un soufflé. En contraposició, doncs, a Catalunya sí que li han preparat un plat típic de la nostra gastronomia.
La visita del Papa a Montserrat
El Papa ha visitat aquest dimecres Montserrat en el que ha estat un altre dels seus actes emblemàtics a Catalunya, on ha estat rebut per l’abat, Manel Gasch, i tota la comunitat benedictina, així com per un públic molt lliurat al pontífex. Lleó XIV ha recordat que va ser rector de la parròquia de Montserrat al Perú i ha dit: "Gràcies, Catalunya, per la vostra fe". Ha encomanat a la Moreneta el seu “servei petrí” i “la missió de l’Església”. En el seu discurs, el Papa també s’ha adreçat a la Mare de Déu dient: “Dels catalans sempre sereu princesa”.
La invocació a la pau i contra tot tipus de violència és una de les obsessions del cap del catolicisme i ho ha tornat a mostrar a Montserrat. El papa, en català i castellà, ha assenyalat que Jesús “desemmascara la violència que es pot trobar en les paraules i les actituds: la crítica que humilia, la condemna que destrueix i l’agressivitat que destrueix”. Ha demanat alçar la mirada cap a Maria “per salvar-nos amb la força desarmada i desarmant de l’amor”.