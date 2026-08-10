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Un home dispara a l'aire després d'una discussió a l'Hospitalet de Llobregat

Societat

  • Imatge del carrer del Molí, a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han sentit trets -

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Publicat el 10 d’agost de 2026 a les 11:08

Un home ha disparat diversos trets a l'aire després de discutir amb una dona a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar diumenge al vespre al carrer del Molí, tal com ha avançat ElCaso.cat i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). 

Els fets van passar cap a les 19.33 hores i diversos testimonis van alertar el telèfon d’emergències 112 després de sentir les detonacions. La policia catalana va accedir amb consentiment a un local i van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar sis beines de calibre 22. Segons asseguren les mateixes fonts, no consta cap detingut per aquests fets.

Quan van arribar els agents policials, dues persones relacionades amb els fets van entrar corrent en un edifici de la zona. La policia va desplegar efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i va fer una recerca exhaustiva per buscar l’autor dels trets.

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