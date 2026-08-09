Els Mossos investiguen un tiroteig després d’una baralla a Nou Barris

Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig després d’una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris de Barcelona. L’incident s’ha produït pels volts de les 4.50 hores d’aquest diumenge al carrer d’Almansa i no consten ferits, segons fonts policials.
Segons les primeres informacions, la discussió entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels participants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Després, els implicats han fugit del lloc i han deixat abandonats dos vehicles.
Els Mossos han traslladat els dos turismes a dependències policials per analitzar-los i intentar trobar indicis que permetin identificar els participants en la baralla. De moment, no hi ha cap detenció ni constància que cap persona hagi hagut de ser ingressada en un centre hospitalari arran del tiroteig, que s’ha produït al mateix carrer d’Almansa on dijous passat va morir un home per ferides d’arma blanca.
Més policia?
L'assassinat d'un home a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona el passat mes de juny ja va generar polseguera política. L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ja va demanar "més policia al carrer" després de l'incident, a més de reclamar "endurir les penes" pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
L'oposició també reclama més agents als carrers. Jordi Martí, cap de files de Junts a l'Ajuntament, també ha estat especialment dur i ha denunciat l'existència d'un "clima insostenible de pistolerisme" a la ciutat i aposta per "desarticular les bandes criminals i acabar amb els nivells de criminalitat". "No n'hi ha prou amb demanar més efectius policials", ha remarcat Martí en resposta a les paraules de l'alcalde de la ciutat. Per la seva banda, Elisenda Alamany, líder dels republicans al consistori, també ha instat al Govern a posar la policia “darrere dels delinqüents” i a no “infiltrar-los” a les assemblees de professors i a les aules.