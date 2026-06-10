Ja són dotze els incidents amb armes de foc a Catalunya en només tres mesos

L'assassinat d'un home a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona ha fet pujar la xifra d'incidents amb arma de foc registrats a Catalunya des que va arrencar l'any fins als 15. L'episodi d'aquest dimecres se suma, a banda, a la mort violenta registrada al carrer Mineria de la Zona Franca de Barcelona, que ja va viure un succés calcat al maig. En els últims tres mesos hi ha hagut quatre morts. Aquest és un recopilatori dels incidents amb arma de foc registrats enguany al país, amb l'hemeroteca de l'ACN.
- Divendres 9 de gener: diversos ferits després d'un tiroteig entre dos cotxes a la N-340 a Vila-seca
- Dimarts 13 de gener: tres detinguts després d'un incident a Sabadell que no va causar ferits
- Diumenge 15 de març: un ferit al barri de Sant Roc, a Badalona
- Dimarts 7 d'abril: un ferit al barri de Torre Romeu, a Sabadell
- Dimarts 14 d'abril: un mort al carrer del Taulat, al districte de Sant Martí de Barcelona
- Dilluns 4 de maig: incident sense ferits al barri de la Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat
- Dimarts 12 de maig: incident sense ferits al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs
- Dissabte 16 de maig: un mort al carrer Mineria, a la Zona Franca de Barcelona
- Diumenge 17 de maig: incident sense ferits al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep de L'Hospitalet de Llobregat, amb un detingut
- Dijous 21 de maig: un ferit al barri de Can Puiggener, a Sabadell, i un incident sense ferits a Viladecans
- Dissabte 30 de maig: un ferit als blocs Florida, a l'Hospitalet de Llobregat
- Dilluns 1 de juny: una nena de 10 anys ferida al barri de Sant Roc, a Badalona
- Diumenge 7 de juny: un mort al carrer de la Mineria, a la Zona Franca
- Dimecres 10 de juny: un mort al carrer Balmes, a Sarrià-Sant Gervasi
Fa exactament dos anys, un incident amb un kalàixnikov a Girona va fer saltar totes les alarmes. Es va produir un tiroteig que va deixar dues persones sense vida i dues més amb ferides greus. En la baralla hi va haver trets d'una arma d'assalt que es considera armament militar prohibit per a la població civil.
Els Mossos van investigar qui hi ha darrere de l'atac, però ja tenien clar per què hi ha fusells d'aquest estil circulant per Catalunya. El motiu de fons és el comerç de droga. "La presència d'armes d'assalt està directament vinculada amb el narcotràfic", assenyalaven en aquell moment fonts del Departament d'Interior consultades per Nació. En aquell moment, el Govern encara era d'ERC.
En aquell moment, el conseller d'Interior era Joan Ignasi Elena. Va ser rellevant, quan Salvador Illa va aterrar a Palau, per Núria Parlon. El president va situar Josep Lluís Trapero, major dels Mossos, com a director de la Policia. Illa ha dit en múltiples ocasions que a Catalunya "qui la fa, la paga", i s'han posat en marxa operatius destinats a treure armes blanques del carrer i actuar contra la multireincidència. Un total de 150 persones que acumulen 1.182 antecedents van ser identificades a finals de maig en un nou dispositiu Kanpai contra l'acumulació de delictes. L'operatiu policial també va comportar quatre detinguts, tres per la llei d'estrangeria amb 102 antecedents acumulats.
Collboni demana més policia
L'episodi al carrer Balmes, en tot cas, ja ha generat polseguera política. L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha demanat "més policia al carrer", i ha reclamat "endurir les penes" pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues. En declaracions a Betevé, ha indicat que viu "amb preocupació" esdeveniments com aquest. Jordi Martí, cap de files de Junts a l'Ajuntament, ha estat especialment dur: ha denunciat l'existència d'un "clima insostenible de pistolerisme" a la ciutat i ha apostat per "desarticular les bandes criminals i acabar amb els nivells de criminalitat". "No n'hi ha prou amb demanar més efectius policials", ha remarcat Martí en resposta a les paraules de l'alcalde de la ciutat.