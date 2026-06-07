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Societat

Nou tiroteig mortal a tocar del passeig de la Zona Franca

Els fets han succeït al carrer Mineria on ja va morir un home fa tres setmanes

  • El carrer Mineria, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de juny de 2026 a les 22:22
Actualitzat el 07 de juny de 2026 a les 22:37

Un home ha estat assassinat aquest diumenge al vespre després de rebre diversos trets al carrer Mineria, al barri de la Zona Franca. Els fets han passat cap a les nou de la nit, quan un individu ha obert foc contra la víctima a l'interior d'una illa de pisos. 

Segons les primeres informacions, l'home ha quedat greument ferit després de rebre diversos impactes de bala i, abans de l'arribada dels serveis d'emergència, alguns veïns han intentat reanimar-lo sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i els serveis sanitaris i, malgrat els esforços per salvar-li la vida, la víctima ha acabat morint aproximadament una hora després del tiroteig.

El carrer Mineria ja va ser escenari d'un altre tiroteig mortal el passat 16 de maig, però fonts policials han desvinculat, per ara, els dos assassinats. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar l'autor dels trets i aclarir les circumstàncies del crim.

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