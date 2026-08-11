Per què no es pot mirar l’eclipsi sense ulleres especials?

Aquest dimecres al vespre, pels volts de dos quarts de nou, el dia es farà de nit durant uns minuts per l'eclipsi solar total. Un fenomen únic a Catalunya que no es tornarà a repetir, com a mínim, fins al segle vinent. Amb el compte enrere en marxa l'expectació per a l'eclipsi continua en augment. Ara bé, cal tenir en compte que per gaudir d'aquest esdeveniment irrepetible s'han de seguir al peu de la lletra les mesures de seguretat i les recomanacions dels experts.
Tal com recorden des del Departament de Salut, observar directament l’eclipsi solar del 12 d’agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. De fet, només es podrà mirar el Sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtre solar certificades amb la norma ISO 12312-2 o altres mètodes d’observació segurs, els quals el mateix Govern ha repartit en els punts de distribució oficials.
En cas d'observar l'eclipsi sense les mesures de seguretat necessàries -com no fer servir les ulleres especials-, és molt probable patir lesions oculars greus. Aquestes, tal com recorden des de la conselleria que dirigeix Olga Pané, es poden manifestar amb taques al camp visual, visió borrosa o, fins i tot, la pèrdua d'aquesta. A més, com que la retina no té cap receptor de dolor, el dany que patirien els ulls en exposar-se a l'eclipsi no es notaria inicialment. De fet, tal com recorden, els símptomes dels danys poden aparèixer hores més tard de l'exposició i, fins i tot, dies. En cas que se sospiti d'una lesió, el més indicat és demanar hora a un oftalmòleg per assegurar que no hi hagi cap problema amb la vista.
Ulleres homologades, la millor eina per gaudir de l'eclipsi
La principal recomanació dels experts és fer servir les ulleres homologades. Salut aconsella substituir les ulleres adquirides per a eclipsis antics, especialment les de 2005 o 2015, perquè alguns materials dels filtres es poden degradar amb el temps. L’Agència Catalana del Consum també demana "desconfiar" de productes que únicament indiquin expressions genèriques com ara “aptes per a eclipsis” o “protecció solar total” sense acreditar-ne la certificació.
En cas de no disposar d'aquestes ulleres -malgrat que encara es poden aconseguir en els punts de distribució certificats-, algunes alternatives segures són els telescopis amb filtres solars adequats o el mètode indirecte "pinhole", el qual permet projectar el Sol sobre una superfície i, per tant, no patir directament els efectes d'aquest fenomen. En canvi, Salut descarta les ulleres de sol convencionals, encara que siguin molt fosques, així com radiografies, CD, vidres o pel·lícules fotogràfiques velades. Tampoc s’ha de mirar el Sol a través de càmeres, prismàtics o altres instruments òptics que no disposin d’un filtre adequat situat davant de l’objectiu. En el cas dels infants, Salut reclama una supervisió constant per garantir que facin un ús correcte de les ulleres homologades.
Evitar anar amb pressa
Més enllà de fer servir les ulleres de sol homologades per veure l'eclipsi, els especialistes de la conselleria de Salut també recomanen planificar els desplaçaments amb antelació davant l’augment previst de la mobilitat i recorda que en altres eclipsis les congestions més importants s’han produït després del fenomen, coincidint amb el retorn dels espectadors. El Departament apunta que la coincidència de la nit de l’eclipsi amb el període de màxima activitat dels Perseids pot permetre allargar l’estada als punts d’observació i evitar els moments de més trànsit.
Tot i que l’eclipsi tindrà lloc aproximadament entre les dos quarts de vuit i les nou del vespre, davant les elevades temperatures que colpegen el país aquestes setmanes, Salut també recomana buscar zones d’ombra, hidratar-se, utilitzar protecció solar alta o molt alta i protegir-se de les picades d’insectes. Igualment, s'han de respectar les indicacions dels Agents Rurals als espais naturals, molts dels quals han quedat tancats durant l'eclipsi, i extremar les precaucions davant el risc d’incendi.