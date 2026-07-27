Ferrocarrils renova les vies entre Gràcia i Sarrià: dates, afectacions i servei alternatiu

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) renovarà les vies entre les estacions de Gràcia i Sarrià, a la línia Barcelona-Vallès. Les obres obligaran a interrompre la circulació de trens en aquest tram entre l'11 i el 23 d'agost, que seran els dies en què es duran a terme les actuacions, de manera que FGC oferirà un servei alternatiu d'autobusos. Segons informa FGC, el tall s'ha programat en dates de baixa demanda amb l'objectiu de minimitzar l'impacte en els usuaris.
En concret, les obres permetran implantar a la via 1 una nova via en placa formigonada que substituirà l’actual sobre balast. També es renovaran les diagonals del tram Muntaner - La Bonanova sobre via en placa formigonada. L'objectiu, en aquest sentit, és millorar la robustesa del servei i reduir els costos de manteniment.
Aquesta intervenció forma part del projecte de la renovació de via entre Plaça Catalunya i Sarrià, una part del qual ja s’ha executat, concretament al tram Sarrià-Les Tres Torres-La Bonanova-Muntaner.
Com funcionarà el servei alternatiu
Si bé els treballes previs, que van començar el passat mes de maig, no han causat cap afectació al servei fins ara, aquest agost sí que es produirà un tall de servei entre Gràcia i Sarrià. En concret, entre l'11 i el 23 d'agost s'oferirà un servei alternatiu que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El servei programat entre aquestes dates serà el següent:
- Servei alternatiu amb autobús entre Gràcia i Sarrià per la Via Augusta.
- Els trens de les línies S1 i S2 que circulin entre les estacions de Sarrià i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord mantindran els horaris habituals.
- Els trens entre Gràcia i plaça Catalunya modificaran els seus horaris habituals i circularan amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. Els horaris estaran disponibles als canals oficials d'FGC.
- Els trens de les línies L7 i L12 conservaran els horaris habituals.
Més afectacions
D’altra banda, entre els dies 4 i 30 d’agost, les obres també comportaran diverses afectacions als carrils de circulació de la Via Agusta (talls parcials i estretaments), en el tram entre els carrers Madrazo i Ganduixer i també el desviament del carril bici en algun tram puntual.
Els usuaris de Ferrocarrils podran consultar la informació actualitzada a través dels perfils oficials d'FGC a les xarxes socials, el web i l’aplicació per a mòbils. De la mateixa manera, la companyia ha preparat un dispositiu de comunicació a les estacions per informar de les alteracions en el servei i els canvis d’horaris.