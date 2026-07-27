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Desestimada la demanda d'una exdirectiva de TMB acomiadada per assetjament laboral

Societat

  • Carme Macias, exdirectiva de TMB acomiadada per assetjament laboral -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 07:02

La plaça 19 de la secció social del tribunal d'instància de Barcelona ha desestimat la demanda laboral de l'excap de Bon Govern de TMB contra l'empresa municipal pel seu acomiadament l'octubre del 2024 per suposadament assetjar un subordinat.

Carme Macias reclamava que es considerés improcedent el seu acomiadament, però el magistrat no ho ha admès. L'exdirectiva, a banda, va denunciar penalment els màxims directius de TMB per suposat assetjament laboral cap a ella, causa que està investigant un jutjat d'instrucció. Paral·lelament, la dona -que té la intenció de recórrer la sentència- va ser considerada persona alertadora protegida per l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), protecció que encara manté.

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