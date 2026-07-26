Els Bombers confien a estabilitzar «aviat» l'incendi de la Vall d'Uixó que ja ha cremat més de 6.500 hectàrees

L'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua actiu, però els equips d'extinció confien a poder-lo estabilitzar "al més aviat possible" si les condicions meteorològiques es mantenen favorables. El director tècnic del Lloc de Comandament Avançat, Antonio Rodrigo, ha assegurat aquest diumenge que el dispositiu manté "tots els mitjans treballant" amb aquest objectiu, mentre el foc ja afecta unes 6.500 hectàrees i té un perímetre de 48 quilòmetres, segons les últimes estimacions de la Generalitat Valenciana.
Rodrigo ha explicat que el perímetre només ha crescut sis quilòmetres en les darreres hores, un fet que interpreta com un senyal que les flames s'estan contenint. "Això vol dir que estem contenint bé l'incendi", ha afirmat, tot i advertir que encara no es pot posar data a la seva estabilització.
El responsable de l'operatiu ha assenyalat que aquest dilluns es preveu una situació meteorològica molt similar a la d'aquest diumenge, però ha destacat que dimarts la humitat relativa podria arribar al 80%, un escenari que considera una "finestra molt bona" per consolidar el control del foc. El dispositiu manté desplegats més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, a més d'haver executat focs tècnics a les zones d'Artana, Eslida i Xóvar per frenar l'avanç de les flames.
Es mantenen els confinaments i les evacuacions
Les autoritats han decidit mantenir fins a les nou del matí de dilluns tots els confinaments i evacuacions decretats per garantir la seguretat i facilitar les tasques dels serveis d'emergència i el Cecopi tornarà a reunir-se a les deu del matí per valorar si les restriccions es poden flexibilitzar. En total, unes 16.000 persones continuen evacuades, tot i que només unes 700 romanen als centres habilitats, mentre la resta s'ha reallotjat en domicilis de familiars o amics. A més, 64.000 persones continuen confinades a Onda, la Vall d'Uixó i Betxí i, d'afegit, aquest diumenge també s'han evacuat els municipis d'Azuébar i Almedíjar per la proximitat de les flames.
Catalunya envia reforços
Els Bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu amb un helicòpter bombarder de la base d'Horta de Sant Joan, un vehicle del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) de Móra d'Ebre, un comandament operatiu i un Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que Catalunya "ajudarà i col·laborarà en tot allò que pugui per fer front als incendis".
Paral·lelament, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha difós noves recomanacions per protegir-se del fum, entre les quals hi ha romandre a l'interior dels habitatges, mantenir portes i finestres tancades, evitar qualsevol entrada d'aire exterior i utilitzar mascaretes FFP2, ja que les quirúrgiques no ofereixen una protecció suficient davant les partícules generades per l'incendi.