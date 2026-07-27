Els incendis de Castella ja sumen més de 77.000 hectàrees cremades

Els incendis forestals que cremen a la Comunitat de Madrid, Àvila i Toledo ja sumen més de 77.000 hectàrees afectades aquest dilluns i són els més greus per extensió des que hi ha registres a l'Estat. Tot i les tasques dels diversos cossos de bombers i de l'Unitat Militar d'Emergències (UME), coordinats pel Ministeri de l'Interior després que Isabel Díaz Ayuso hagi sol·licitat la declaració d'emergència nacional, els serveis d'emergències avisen que les fortes ratxes de vent que es preveuen aquest dilluns a la zona poden dificultar els operatius i allunyar l'objectiu de l'estabilització.
En aquest sentit, el delegat de l'Aemet a la Comunitat de Madrid, Javier Armenteros, ha subratllat a El País que les condicions d'aquest dilluns són pitjors que les de diumenge, però millors que les de dimarts, per la qual cosa no hi ha marge per esperar una meteorologia més favorable. Tot plegat, mentre hi ha prop de 90.000 persones desallotjades o confinades i diverses carreteres tallades o amb restriccions importants.
També per això, les tasques han estat molt intenses aquest diumenge a la nit i han permès avançar "a poc a poc, però de manera positiva" cap a l'estabilització, tal com ho ha descrit el 112 de la Comunitat de Madrid en un comunicat. "La meteorologia no ajuda en cap sentit", ha lamentat Fernando Grande-Marlaska des del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències (CECOD) a Navalcarnero.
I, mentrestant, aquest dimarts arriba la quarta onada de calor de l'estiu, amb un risc d'incendi màxim a tot l'Estat. "Demanem molta precaució a la ciutadania", ha dit la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, a RNE, on ha destacat la feina "de tots els homes i dones per protegir les persones i extingir els focs", com també "l'excel·lent coordinació".
Gairebé 80.000 hectàrees cremades
Concretament, l'incendi d'Àvila és el més extens dels simultanis al centre de la península Ibèrica, amb al voltant de 50.000 hectàrees afectades, segons ha anunciat aquest diumenge la ministra Aagesen. Si s'hi sumen les 25.000 hectàrees cremades a la Comunitat de Madrid i les prop de 2.000 de Toledo.
Davant la magnitud dels incendis, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la declaració de "zona greument afectada per una emergència de protecció civil" per als territoris afectats. Aquesta categorització permetrà activar ajudes extraordinàries i d'altres per facilitar la recuperació dels municipis damnificats.
Sánchez també ha alertat de la gravetat de la campanya d'incendis d'enguany, ja que les dades confirmen que aquest és un estiu especialment crític arreu de l'Estat. A més dels grans incendis que afecten Castella i Lleó, Madrid i Castella-la Manxa, també continua fora de control el foc declarat a la Vall d'Uixó (País Valencià), que ja ha calcinat més de 4.300 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 16.000 persones.
L'incendi de la Gironda deixa 42.000 hectàrees afectades i 250.000 evacuats
D'altra banda, al nord dels Pirineus, el foc de la Gironda continua avançant cap a la ciutat de Bordeus i ja ha afectat 42.000 hectàrees cremades i ha obligat a desallotjar, com a mínim, 250.000 persones. També és l'incendi més gran registrat mai a França i ha deixat 75 bombers ferits. De moment, però, el desallotjament de Bordeus no està contemplat.