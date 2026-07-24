Ayuso sí que cedeix a Sánchez la gestió del incendis a Madrid

El govern espanyol ha declarat aquest dijous l'emergència nacional a la Comunitat de Madrid arran de la crisi d'incendis, amb tres focs simultanis fora de control que ja han obligat a desallotjar 11.000 persones. Ho ha fet a petició de la mateixa presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i és la segona vegada que es declara, amb l'únic precedent amb la gran apagada de l'abril del 2025.
Concretament, Ayuso ha sol·licitat la declaració de la situació operativa 3 del Pla Infoma (Pla de Protecció Civil contra Incendis Forestals a la Comunitat), el nivell màxim de gravetat i intensitat en fase d'emergència que preveu que sigui el Ministeri d'Interior qui assumeixi el comandament de l'emergència i coordini tots recursos. Amb aquest moviment, la presidenta madrilenya assumeix que els incendis forestals superen la seva capacitat de resposta i comporten un risc extraordinari i imminent per a la població, infraestructures claus o el medi ambient.
El primer incendi, originat aquest dimecres a Almorox (Toledo) i que va arribar fins a la Comunitat de Madrid, no està perimetrat ni controlat, però ja es troba en fase d'estabilització. Si bé, els de Villa del Prado i Aldea del Fresno, d'una banda, i el de San Martín de Valdeiglesias, provocat per un cotxe incendiat a la carretera, estan fora de capacitat d'extinció.
A més, cal afegir un quart incendi Àvila. En aquest sentit, preocupen les condicions meteorològiques d'aquest divendres, amb fortes ratxes de vent. Amb tot, tots els efectius dels Bombers de la Comunitat de Madrid, els de l'Ajuntament de Madrid i la Unitat Militar d'Emergències (UME) treballen per "salvar vides i bens materials", tal com ho ha descrit el conseller madrileny de Medi Ambient, Agricultura i Interior, Carlos Novillo.
Què implica la declaració de l'emergència nacional?
La llei 17/2015, del 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil espanyol estableix que, amb la declaració de l'emergència nacional, el Ministeri d'Interior assumeix la "direcció" de l'emergència i s'encarrega d'"ordenar i coordinar" les actuacions i la gestió de recursos estatals, autonòmics i locals. A més, la direcció operativa de l'emergència passa a mans del cap de l'UME. En aquest sentit, Fernando Grande-Marlaska s'ha dirigit aquesta tarda al lloc de comandament avançat per seguir l'evolució els tres incendis en curs a la regió.
A més de l'UME i altres unitats de l'exèrcit, l'emergència nacional també contempla la possibilitat de desplegar mitjans aeris i terrestres extraordinaris del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, com també de la Guàrdia Civil i la policia espanyola. A més, habilita la possibilitat de demanar ajuda internacional a través del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea i d'acords bilaterals entre estats. Aquí, el paper del govern autonòmic queda limitat a l'estructura de coordinació estatal (CECOD o Cecopi), amb el govern espanyol i els ajuntaments.
Més de 20.000 evacuats a la Gironda
Un incendi al departament de la Gironda, a una cinquantena de quilòmetres de Bordeus, ja ha obligat a evacuar més de 20.000 persones -algunes de les quals en vaixell-. El foc, que ha cremat un mínim de 8.700 hectàrees, afecta la península de cap Ferret, una zona d'alt valor natural que tanca la conca d'Arcachon, un petit "mar interior" a resguard de l'oceà Atlàntic. Aquesta zona és força turística -actualment, és la temporada alta del turisme francès- i és coneguda per la duna de Pilat.