L'incendi del País Valencià continua fora de control: més de 4.300 hectàrees cremades i 16.000 evacuats

L'incendi forestal declarat aquest dissabte a la Vall d'Uixó (Castelló) continua fora de control i ja ha arrasat més de 4.300 hectàrees, segons les estimacions de la Generalitat Valenciana. El foc ha duplicat el seu perímetre durant la nit fins a arribar als 40 quilòmetres, mentre els equips d'extinció continuen treballant en unes condicions molt complicades i amb la sospita que l'origen podria ser provocat.
Després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha admès que la situació és "difícil" i ha descartat que les persones evacuades puguin tornar aquest diumenge als seus domicilis. "Les condicions meteorològiques continuaran sent desfavorables i avui ningú tornarà a casa", ha afirmat Llorca.
Més de 16.000 evacuats i dos municipis confinats
L'incendi ha obligat a desallotjar 16 municipis i nuclis de població, amb més de 16.000 persones evacuades, mentre que la Vall d'Uixó i Betxí continuen confinats per evitar riscos derivats del fum i de l'evolució del foc. La situació va ser especialment crítica durant la matinada, quan les flames van estar a punt d'arribar al nucli urbà de la Vall d'Uixó. "Ha estat la pitjor nit de la nostra història", ha resumit l'alcaldessa del municipi, Tania Baños.
A més, la proximitat del foc va obligar també a evacuar 113 residents del centre geriàtric Novaedat. Per reforçar les mesures de seguretat, la Generalitat Valenciana ha enviat un nou missatge Es-Alert als telèfons mòbils de la població confinada, demanant que es mantinguin a l'interior dels habitatges, tanquin portes i finestres, apaguen els sistemes de ventilació i evitin sortir al carrer per prevenir intoxicacions pel fum.
El flanc esquerre, el principal maldecap dels bombers
El dispositiu d'emergència manté desplegats prop de 450 efectius, que al llarg del dia comptaran amb 20 mitjans aeris, entre els quals dos avions amfibis FOCA enviats pel govern espanyol. Les tasques se centren especialment en el flanc esquerre de l'incendi, una zona de molt difícil accés per als equips terrestres i considerada ara mateix el punt més crític del dispositiu.
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha destacat la "col·laboració absoluta" entre administracions i ha defensat que aquest episodi evidencia l'augment dels incendis de sisena generació, cada vegada més intensos i afavorits pel canvi climàtic. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat que s'atendran totes les peticions de reforç formulades per la Generalitat Valenciana.
Incendi provocat?
La investigació sobre l'origen del foc continua oberta en mans del Seprona, però les autoritats ja pràcticament descarten que les flames s'originessin per causes naturals. Segons Bernabé, totes les línies d'investigació continuen obertes, però "no sembla que l'incendi s'hagi produït per causes naturals".
Les primeres indagacions apunten que dissabte al matí es van registrar dos focus gairebé consecutius, un primer incendi en una zona urbana pròxima a un centre escolar que va poder ser extingit ràpidament i, poc després, un segon focus en una àrea forestal que va acabar desencadenant el gran incendi. Les autoritats també han parlat amb diversos testimonis i es basen en un vídeo en què apareix un home allunyant-se de la zona en el moment en què es va iniciar un dels focus.
L'incendi també ha tingut conseqüències sobre la salut de la població i, segons la Generalitat Valenciana, 19 persones han estat ateses per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. D'aquestes, set continuen en observació, dues romanen ingressades i una altra ha estat tractada al servei d'urgències.