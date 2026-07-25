Un mort en un incendi forestal al País Valencià

Dissabte crític pels incendis tant a Castella com a la regió occitana de la Gironda, però també en diversos punts dels Països Catalans. La pitjor notícia s'ha produït a Manises (Horta Sud), on ha mort un home d'edat avançada en un foc ja controlat. A més, la situació és molt difícil a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, amb almenys dos municipis desallotjats.
Víctima mortal a Manises
L'incendi del barranc de Manises, ja controlat, ha deixat una víctima mortal. Es tracta d'un home de 78 anys i de mobilitat reduïda que ha estat localitzat a l'interior del seu vehicle -totalment calcinat- una vegada ja s'havien apagat les flames. Segons informa el diari Levante, l'home es dirigia cap a l'hort que tenia a la llera del barranc i ha ignorat les indicacions de la Policia Local, que en aquells moments ja treballava en el desallotjament i l'evacuació preventiva de la zona per la proximitat de les flames.
El foc, que ha cremat una extensa massa arbòria entre el mateix barranc i el llit del riu Túria -a l'altura de l'Hospital de Manises i prop de diverses zones residencials-, ha obligat a tallar la carretera que connecta el municipi amb Quart de Poblet. Poc després de les cinc de la tarda, el Consorci Provincial de Bombers de València i Emergències de la Generalitat han aconseguit donar l'incendi per estabilitzat.
Incendi descontrolat a la Plana Baixa
Aquest fatal desenllaç s'emmarca en una jornada difícil per als equips d'emergència, marcada per la virulència dels focs i unes condicions meteorològiques extremadament desfavorables a tot el País Valencià. En aquest sentit, la situació és molt complicada a la Plana Baixa, on l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant completament fora de control.
La gravetat de la situació i la presència de nombrosos focus secundaris, impulsats pel vent en direcció nord, han obligat els serveis d'emergència a ordenar el desallotjament immediat dels municipis de la Vilavella i Artana, com també el confinament preventiu de la població de la Vall d'Uixó.