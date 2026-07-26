Fins a 16.000 evacuats per un gran incendi al País Valencià

El gran incendi que afecta el País Valencià segueix descontrolat. Un total de 16 municipis i barris han estat desallotjats i al voltant de 16.000 persones evacuades a causa de l'incendi declarat aquest dissabte a la localitat castellonenca de la Vall d'Uixó, segons informa el Consorci Provincial de Bombers.
Els municipis desallotjats a causa d'aquest foc, que ha penetrat al parc natural de la Serra d'Espadà, són els següents: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sèrums, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fonts d'Ayódar, Chóvar i d'Uixó. A més, hi ha confinats els municipis de Betxí i la Vall d'Uixó.
Els treballs per extingir el gran incendi tenen més de 300 efectius sobre el terreny entre Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, del Consorci Provincial de Castelló, de l'Ajuntament de Castelló, la Unitat Militar d'Emergències i la Policia de la Generalitat Valenciana, juntament amb 14 mitjans aeris.
El foc està "fora de capacitat d'extinció", assenyalen els Bombers de la Diputació de Castelló, que insisteixen en la importància que ningú no tracti d'accedir a la zona de l'incendi. En aquesta línia, incideixen a fer una crida a la ciutadania perquè segueixin les indicacions de serveis de seguretat i emergències.
Investigació del Seprona i milers d'evacuats
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que s'ha desplaçat al Cecopi desenvolupat al Lloc de Comandament Avançat (PMA) juntament amb altres autoritats, ha explicat que ja han participat a les tasques d'extinció més de 300 efectius i 14 mitjans aeris, que s'espera reforçar a partir de demà. El perímetre del foc, almenys fins dissabte al vespre, era d'uns 21 quilòmetres i encara és aviat per determinar les hectàrees cremades.
També es troba en lloc de comandament avançat la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, que ha emfatitzat, en nom del Govern d'Espanya, la "total col·laboració i cooperació, com no podria ser altrament, amb la Generalitat". Morant ha subratllat "que en el moment que la Generalitat ha considerat sol·licitar l'actuació de la UME, així ha estat".
"Parlem de 15.000 persones evacuades [xifra que es va actualitzar més tard, a l'alça], potser mai no havíem tingut un incendi d'aquestes característiques que hagi tingut tant impacte a la ciutadania. Esperem que al final l'impacte sigui el menor possible però és importantíssima l'evacuació", ha insistit.
La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assenyalat que el Seprona està investigant les causes del foc i en aquest moment no es poden facilitar més dades. Sí que ha recalcat que no s'han identificat cap persona pels fets.