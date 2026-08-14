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Alerta per pluges intenses a tretze comarques aquest divendres

Terra

L’episodi afectarà sobretot el centre i l’oest del país, amb xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts

  • Una dona amb una capelina i un paraigua caminant pel Pont de Pedra de Girona -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 d’agost de 2026 a les 15:12
Actualitzat el 14 d’agost de 2026 a les 15:26

Protecció Civil ha posat en fase de prealerta el Pla Inuncat per pluges intenses a algunes comarques del centre i oest de Catalunya. Una posada en marxa que ve motivada perquè, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en aquesta zona del territori es preveuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.

De fet, segons l’organisme d’emergències, aquest episodi de precipitacions serà generalitzat a gran part de la geografia catalana aquest dissabte a la tarda. Per això, Protecció Civil ha demanat prudència si es fan desplaçaments i en les activitats a l’exterior.

Les comarques en alerta groga aquest divendres fins a les 18 hores són:

  • Noguera
  • Segrià
  • Pla d’Urgell
  • Urgell
  • Segarra
  • Garrigues
  • Anoia
  • Solsonès
  • Bages
  • Berguedà 
  • Lluçanès
  • Moianès
  • Osona

L’SMC ha pronosticat ruixats a aquesta meitat nord del mapa, pero amb l’avançament de la tarda d'aquest divendres, es concentraran a Ponent, i també al Solsonès. I no ha descartat que en algun punt on caigui pluja sigui d’intensitat forta.

Avisos per calor 

A banda, el Meteocat ha activat avisos per calor en 38 comarques.

Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)

  • Noguera (avís taronja)
  • Segrià (avís taronja)
  • Pla d'Urgell (avís taronja)
  • Urgell (avís taronja)
  • Garrigues (avís taronja)
  • Pallars Jussà (avís taronja)
  • Ribera d'Ebre (avís taronja)
  • Segarra (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
  • Baix Camp (avís groc)
  • Alt Camp (avís groc)
  • Tarragonès (avís groc)
  • Baix Penedès (avís groc)
  • Alt Penedès (avís taronja)
  • Anoia (avís taronja)
  • Garraf (avís groc)
  • Bages (avís taronja)
  • Baix Llobregat (avís taronja)
  • Vallès Occidental (avís taronja)
  • Vallès Oriental (avís taronja)
  • Barcelonès (avís groc)
  • Maresme (avís groc)
  • Selva (avís groc)
  • Gironès (avís groc)
  • Alt Empordà (avís groc)
  • Pla de l'Estany (avís groc)
  • Baix Empordà (avís groc)
  • Osona (avís groc)
  • Lluçanès (avís groc)
  • Moianès (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Alt Urgell (avís groc)
  • Solsonès (avís groc)
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