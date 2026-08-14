Protecció Civil ha posat en fase de prealerta el Pla Inuncat per pluges intenses a algunes comarques del centre i oest de Catalunya. Una posada en marxa que ve motivada perquè, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en aquesta zona del territori es preveuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
De fet, segons l’organisme d’emergències, aquest episodi de precipitacions serà generalitzat a gran part de la geografia catalana aquest dissabte a la tarda. Per això, Protecció Civil ha demanat prudència si es fan desplaçaments i en les activitats a l’exterior.
Les comarques en alerta groga aquest divendres fins a les 18 hores són:
- Noguera
- Segrià
- Pla d’Urgell
- Urgell
- Segarra
- Garrigues
- Anoia
- Solsonès
- Bages
- Berguedà
- Lluçanès
- Moianès
- Osona
L’SMC ha pronosticat ruixats a aquesta meitat nord del mapa, pero amb l’avançament de la tarda d'aquest divendres, es concentraran a Ponent, i també al Solsonès. I no ha descartat que en algun punt on caigui pluja sigui d’intensitat forta.
Avisos per calor
A banda, el Meteocat ha activat avisos per calor en 38 comarques.
Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)
- Noguera (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Garrigues (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Barcelonès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Solsonès (avís groc)