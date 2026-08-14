El govern espanyol incompleix el calendari de tancament de les nuclears

El govern espanyol ha acordat prorrogar la vida útil de la central nuclear d’Almaraz fins al juny del 2030 després de comprovar, segons han assegurat en un comunicat, que "és segura i no genera cap cost extra per als ciutadans".
La decisió d'allargar la vida útil dels reactors d'Extremadura -els primers que s'havien de clausurar- suposa incomplir el calendari que havien pactat el 2019 el mateix executiu de Pedro Sánchez amb les empreses elèctriques, que en els darrers mesos han canviat de posició i n'han reclamat l'allargament, a canvi de reduir els impostos que en graven la producció.
La decisió arriba després de l'aval del Consell de Seguretat Nuclear a una pròrroga sol·licitada per les empreses propietàries de la central: Iberdrola (53%), Endesa (36%) i Naturgy (11%).
Afectarà les centrals nuclears catalanes?
“L’extensió limitada es circumscriu exclusivament a la instal·lació d’Almaraz, sense alterar la data de cessament definitiu del conjunt del parc nuclear el 2035”, apunten fonts de l’executiu després que el BOE d’aquest divendres hagi publicat la decisió del Ministeri per a la Transició Ecològica. Caldrà veure si aquest fet es compleix, o bé l'allargament d'Almaraz -com donen per fet moltes veus del sector- suposa modificar la resta de tancaments previstos, també els dels reactors dels Països Catalans: Ascó I i II, Vandellós II i Confrents.
El govern espanyol, tot i prometre “mantenir intacta l’aposta per les renovables”, es ressalta que la decisió es produeix tenint en compte la situació energètica “excepcional i sobrevinguda” pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna.