El govern espanyol té dos mesos per decidir si compleix el calendari de tancament nuclear

El govern espanyol té dos mesos per prendre una decisió que no és fàcil i que, de ben segur, provocarà tensions entre els dos socis de govern -i, fins i tot, en el si del PSOE-. El Ministeri de Transició Ecològica té l'última paraula sobre si manté el calendari de tancament de les nuclears -pactat per l'executiu i les elèctriques- o bé l'incompleix i allarga la vida de la central d'Almaraz. De moment, el Consell de Seguretat Nuclear ha donat el llum verd a la pròrroga dels seus dos reactors fins al 2030.
El CSN accepta la pròrroga
El ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verda a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d’Almaraz fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028, sent la primera que havia de tancar de l'Estat. L’organisme ha emès un informe favorable, amb condicions, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. La decisió adoptada es deu a la comprovació del funcionament correcte de la central i en el manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar la seva operació.
El sector nuclear pretén que les pròrrogues s'encadenin a totes les centrals i, per tant, la decisió sobre Almaraz afecta -indirectament- a Catalunya. Sobre el paper, el govern espanyol preveu el tancament d'Ascó I l'octubre del 2030; Ascó II l'octubre del 2032 i Vandellòs II el febrer del 2035. L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), que explota les plantes atòmiques catalanes, ha reclamat mantenir el funcionament de les centrals més enllà de la data anunciada.
En total, l’informe preceptiu se sustenta en 29 documents elaborats per 16 àrees especialistes del CSN involucrades en el procés. Entre els aspectes analitzats, hi ha la documentació relativa a l'estat de l'envelliment de les estructures, els sistemes i els components de seguretat, el pla de gestió de vida o la qualificació ambiental d'equips.
Així mateix, s'ha estudiat l'estat de compliment dels plans d'acció i millora associats a la revisió periòdica de la seguretat per al període complet de deu anys, que va servir com a base per a l'anterior renovació d'autorització del 2020.
De la mateixa manera, s'ha avaluat la capacitat de gestió del combustible gastat per la central fins al 2030 i s'ha conclòs que, amb la incorporació de l'ATI-100 projectat per a la instal·lació, juntament amb la capacitat ja existent, es disposa de solucions per emmagatzemar-la fins a la data sol·licitada pel titular.
Així mateix, s'ha tinguin en compte altres aspectes relacionats amb la protecció contra els incendis o la gestió de recursos humans per al mateix període. L’organisme requereix a la central que mantingui els marges adequats sobre la dotació mínima de personal per a llocs relacionats amb la seguretat.