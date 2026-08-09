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El Govern rep més de 12.000 al·legacions al Plater i comença l'anàlisi de les aportacions

Energia

  • El Plater és l'eina de planificació territorial per definir on cal instal·lar projectes d'energies renovable -

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Publicat el 09 d’agost de 2026 a les 11:37

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut 12.143 al·legacions al Plater, segons ha informat aquest dissabte en un comunicat. Ara, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha començat l'anàlisi de les aportacions, per introduir al Plater a "totes aquelles que siguin tècnicament viables".

Un cop fet, el Govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. "Les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania són l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics, fruit de la metodologia utilitzada, a la realitat social de cada municipi", ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Segons Territori, la participació pública "és una de les prioritats" en l'elaboració del Plater, que és l'eina de planificació territorial per definir on cal instal·lar projectes d'energies renovables als diversos municipis per descarbonitzar el model energètic català l'any 2050.

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