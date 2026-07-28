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L'Estat autoritza les elèctriques a invertir 17.900 milions per enfortir la xarxa

Energia

  • Obres d'instal·lació d'una línia d'alta tensió a Ponent -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juliol de 2026 a les 18:39
Actualitzat el 28 de juliol de 2026 a les 18:46

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que autoritza les companyies elèctriques a fer una inversió addicional de 17.900 milions d’euros fins al 2030 en infraestructures de connexió i protecció de la xarxa. La inversió anual en les xarxes elèctriques amb càrrec al mateix sistema elèctric estava limitada fins ara al 0,065% del PIB en el cas del transport i al 0,13% del PIB en el cas de la distribució.

"Aquests límits s’han demostrat insuficients per atendre les necessitats de la transició energètica i l’elevat volum de sol·licituds d’accés per a noves demandes", ha apuntat el Ministeri de Transició Ecològica en un comunicat.

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