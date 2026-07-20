Els municipis per una energia pública reclamen que el Plater no quedi «en mans de les grans corporacions»

L'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) considera que el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater) és "una gran oportunitat" per accelerar la transició energètica, però alerta que el desplegament no pot quedar "en mans de les grans corporacions". El president de l'entitat, Noel Duque, ha reclamat aquest dilluns a Manresa un marc normatiu que garanteixi el control públic, la participació dels ajuntaments i un retorn social de les noves instal·lacions renovables.
"No volem que les renovables acabin sent només un negoci"
Duque ha valorat positivament que la Generalitat hagi elaborat un mapa que identifica les zones més adequades per implantar parcs eòlics i fotovoltaics, però considera que aquest és només el primer pas. "La postura de l'AMEP és que el Plater és una gran oportunitat", ha afirmat, abans d'afegir que l'entitat "troba a faltar un marc legislatiu innovador que no deixi això en mans de les grans corporacions perquè vinguin, explotin i facin negoci".
Segons el president de l'associació, Catalunya necessita desplegar les energies renovables amb rapidesa, però això no pot traduir-se en un model en què els municipis només cedeixin el territori mentre que els beneficis marxen fora. "No veiem un full de ruta en què els ajuntaments puguin tenir un retorn social amb aquest mapa", ha lamentat.
Per a Duque, "l'electricitat és un bé molt bàsic" i no s'hauria de repetir el que, al seu parer, va passar amb altres serveis essencials. "No volem que passi el mateix que amb l'aigua o la llum, quan les grans empreses van fer les seves inversions i després les van deixar de fer quan van voler, deixant una xarxa molt poc mantinguda i molt poc actualitzada".
Un mapa "no és suficient"
El president de l'AMEP ha insistit que el document presentat per la Generalitat "és un mapa, però no és res més", i ha advertit que el seu desplegament necessita anar acompanyat d'un conjunt de normes que defineixin quin paper hi tindran les administracions locals. "Aquest mapa l'hem d'acompanyar d'una sèrie de normes perquè les ciutats puguem decidir què volem fer amb les renovables", ha defensat.
Entre les possibilitats que planteja, ha apuntat que els ajuntaments puguin aprovar ordenances específiques o establir mecanismes perquè una part de l'energia generada reverteixi en la ciutadania més vulnerable. "Podem fer unes normes molt xules i ho trobem a faltar. Esperem que estiguem a l'avançada d'aquest marc normatiu", ha assegurat.
Entén les reticències dels municipis
Duque també ha justificat que nombrosos ajuntaments hagin expressat reserves davant del Plater durant el període d'informació pública. "Hi ha municipis que ja han vist com funciona això", ha afirmat. "Quan t'arriba una superplanta a la teva comarca i bàsicament no saps res de com s'ha gestat, falta informació, falta ordenació i falta un marc normatiu".
Segons el president de l'AMEP, molts consistoris "venen una mica escaldats" per experiències anteriors i és precisament aquesta preocupació la que ha motivat la jornada organitzada aquest dilluns a Manresa. "L'hem convocada perquè ens ho van demanar diversos municipis de l'AMEP", ha explicat. L'entitat, a més, aprofitarà les conclusions del debat per presentar-les com a al·legacions al Plater abans que finalitzi el termini de consulta pública.
Més participació municipal
Duque considera que el principal dèficit del pla és que encara no defineix com participaran els municipis en les decisions posteriors. "Ens manca una forma de treballar amb els municipis i ens manca una participació dels municipis en com es farà tot", ha afirmat. "Ens fa por que ja ho donin per acabat". En aquest sentit, ha assegurat que la participació local, la cohesió territorial i el control municipal constitueixen "una pota molt important" que el document encara no incorpora de manera suficient.
"No volem que passin coses al nostre poble sense saber què passa"
El president de l'AMEP ha recordat que la raó de ser de l'associació és reforçar el paper dels ajuntaments en la gestió energètica. "Nosaltres lluitem perquè creiem que els municipis han de tenir el control de la xarxa de distribució, i amb les renovables no pensem diferent", ha afirmat.
Segons ha argumentat, els governs locals són les administracions més properes a la ciutadania i les que millor coneixen les necessitats de cada territori. "Els municipis saben les dificultats que pot tenir la ciutadania i també les dificultats que pot tenir la xarxa", ha dit.
Per això, ha conclòs amb una reivindicació clara: "Volem estar a sobre. No volem que passin coses a la nostra ciutat o al nostre poble sense saber què passa".
Una jornada per debatre el desplegament del Plater
Les declaracions s'han produït en el marc d'una jornada organitzada per l'AMEP al Casino de Manresa sobre el control públic i la planificació de la generació d'energia renovable. La trobada ha reunit representants d'administracions, organismes públics i entitats vinculades a la transició energètica amb l'objectiu de debatre com compatibilitzar el desplegament accelerat de les renovables amb una major participació dels municipis i una millor cohesió territorial.