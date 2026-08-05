Primera actuació clau sobre el terreny de la futura central de la Baells

Mentre continua la tramitació de la futura central reversible de la Baells, els seus promotors acaben de dur a terme la primera actuació clau sobre el terreny. Concretament, han finalitzat els estudis geotècnics no invasius, un “pas imprescindible” per verificar l'estabilitat del terreny i, si s'escau, incorporar mesures addicionals en el projecte.
Dues fases d'estudis geotècnics
Els promotors de la central hidràulica reversible, la danesa Verbund i l'espanyola E-storagy -a l'espera que es concreti l'entrada en l'accionariat de L'Energètica pública, insisteixen que la viabilitat de la instal·lació renovable “ja ha estat demostrada amb els estudis preliminars del terreny, basant-se en la informació geològica disponible”.
No obstant això, segons expliquen en un comunicat, aquesta campanya geotècnica de camp permetrà que “el projecte avanci alineat amb els principis de prevenció, seguretat i responsabilitat tècnica”.
En aquest sentit, l'estudi està format per dues fases. La primera -ja completada- s'ha centrat en tècniques d'investigació no invasives i d'abast superficial, com cales i mètodes geofísics. Una vegada analitzats els resultats i la presència de possibles singularitats geològiques -tant a la zona del dipòsit superior com en l'àmbit del circuit hidràulic i la futura central en pou-, es desenvoluparà la segona fase, que inclourà sondejos mecànics profunds, alguns de més de 100 metres de profunditat, assajos in situ i assajos de laboratori especialitzats.
Aquesta segona fase, que començarà a la tardor, permetrà caracteritzar amb gran precisió la resistència, permeabilitat i comportament mecànic dels diferents materials, proporcionant la base tècnica definitiva per al disseny constructiu i les mesures de seguretat de l'obra.
Obres a partir del 2028
Els estudis geotècnics comptaran amb dues empreses del país: Pyry Forestal de l'Alt Urgell per als treballs forestals previs i amb Grup Vilà del Bages per a l'execució de cales. Ara bé, si finalment el Ministeri de Transició Ecològica i l'ACA autoritzen el projecte, les obres no començaran abans del 2028 i la central hidràulica reversible es posaria en funcionament cinc anys després.