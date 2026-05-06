Nou impuls per a la central reversible de la Baells

Malgrat el “no” a les consultes municipals, el projecte per construir una central hidràulica reversible al Berguedà continua fent passos endavant. El darrer s'ha oficialitzat aquest dimarts: el Ministeri de Transició Ecològica ha anunciat un ajut de 6 milions d'euros per la futura instal·lació de la Baells. Una partida que permetrà assumir més d'un terç del cost d'elaboració i tramitació del projecte, segons fonts consultades per Nació.
Una inversió global de 400 milions d'euros
La central reversible de la Baells l'impulsen l'empresa austríaca Verbund -el 51% de propietat pública- i l'espanyola e-Storagy, filial de Capital Energy. A més, la Generalitat ja ha autoritzat L'Energètica a assumir-ne una participació mínima del 10%, un fet que encara no s'ha concretat i que s'està acabant de negociar.
La societat promotora calcula gastar 15 milions d'euros en l'elaboració i tramitació del projecte, és a dir, tots els passos previs a la construcció en si. L'ajut anunciat aquest dimarts -gestionat per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (Idae) i que forma part dels Next Generation- ascendeix a 6 milions d'euros, fet que permetrà cobrir més d'una tercera part d'aquesta primera fase.
L'execució de la central farà pujar la inversió fins als 400 milions d'euros. Les obres no començaran abans del 2028 amb la previsió d'entrada en servei per al 2033.
Preparar el port de Tarragona per a l'eòlica marina
L'ajut per a la Baells forma part d'un paquet de fins a 165 milions d'euros per a set projectes d'emmagatzematge mitjançant hidroelèctrica de bombeig. El Ministeri de Transició Ecològica, a més, ha atorgat 212 milions per a l'adaptació de sis ports a les necessitats de l'eòlica marina. Destaca el cas de Tarragona que, amb 24 milions dels fons Next Generation, pretén convertir-se en un dels punts de referència de la Mediterrània occidental.
L'ampliació del moll Balears, que suposarà una inversió total de 80 milions d'euros, permetrà sumar 22 hectàrees més. L'objectiu és que estigui plenament operatiu a finals del 2029, coincidint amb el tret de sortida dels grans projectes eòlics marins.