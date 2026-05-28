Catalunya pateix la primera nit tòrrida... quasi roent

Nit de maldormir a la costa. Per primera vegada aquest 2026, Catalunya ha patit una nit tòrrida... quasi roent. En aquest sentit, destaca la temperatura nocturna disparada a Portbou que no ha baixat dels 28 ºC, marcant un nou rècord del mes de maig. També els valors han estat molt elevats a Barcelona amb mínimes entre els 20 i 23 ºC. D'aquesta manera, la ciutat comtal encadena cinc nits tropicals seguides i se situa a només una del rècord en un mes de maig.
Primera nit tòrrida del 2026
L'observatori del Meteocat a Portbou (Alt Empordà) és un dels que, tradicionalment, registra les temperatures nocturnes més elevades. No està situat al nucli urbà sinó al coll dels Belitres, a 198 metres d'altitud. La seva localització -un dels punts de l'exili republicà- provoca que no només es registrin cops de vent excepcional sinó que també s'assoleixin temperatures molt elevades, ja que el mar no pot exercir l'efecte de suavitzar-les.
Aquest dijous 28 de maig, per exemple, la mínima s'ha situat en 28,0 ºC. Ha estat, per tant, la primera nit tòrrida -quan les temperatures no baixen dels 25 graus- i s'ha quedat a dos graus de ser roent. De fet, a un quart de tres de la matinada el termòmetre marcava 29,9 ºC. Es dona la circumstància que el passat 10 d'abril també va registrar la primera nit tropical de l'any a Catalunya, la segona més matinera d'ençà que hi ha registres.
No només és la primera nit tòrrida del 2026 sinó la mínima més alta registrada mai en un mes de maig. Concretament, l'anterior valor més alt era de 26,8 °C, el 29 de maig de 2001.
A Barcelona i en bona part de la regió metropolitana -especialment a tocar de la costa- els valors també han estat molt elevats per l'època. L'estació del Raval ha encadenat la quarta nit seguida on no es baixa dels 20 ºC i l'observatori de Can Bruixa, a les Corts, la cinquena. Aquestes han estat algunes de les mínimes més elevades:
- Barcelona-Raval: 21,6 ºC
- Barcelona-Observatori Fabra: 23,4 ºC
- Barcelona-Zona Universitària: 19,7 ºC
- Badalona-Museu: 21,4 ºC
- Mataró: 22,9 ºC
- Parc natural del Garraf-el Rascler: 19,3 ºC
Nits tropicals, tòrrides i roents
Quan hi ha una onada o un pic de calor ens fixem en les temperatures màximes: a Catalunya el rècord se situa en 45 graus -cinc poblacions han superat aquest llindar-. Ara bé, el nostre cos el que encara porta pitjor són les mínimes extremadament altes, ja que ens impossibiliten descansar i dormir bé. En aquest sentit, es parla de nits tropicals, tòrrides i roents. Ara bé, com es diferencien?
- Nit tropical: temperatura mínima igual o superior als 20 ºC
- Nit tòrrida: temperatura mínima igual o superior als 25 ºC
- Nit roent: temperatura mínima igual o superior als 30 ºC
El concepte de nits tropicals està estès arreu del món i és una variable climàtica clau en l'estudi del canvi climàtic. Tanmateix, en contextos mediterranis com el nostre, ha quedat curt, ja que cada vegada més -especialment a la costa- les mínimes quedaven per sobre dels 25 ºC. En aquest sentit, es va crear el concepte de nit tòrrida, que el Termcat justifica pel seu significat de "molt calent".
Fa uns anys, i després que a l'Alt Empordà s'arribessin a temperatures nocturnes superiors als 30 ºC, es va considerar necessari regular aquest extrem climàtic. A Catalunya es va apostar per roent, que vol dir "extremament calent, que crema" i es va descartar, segons explica el Termcat, la proposta de nit abrasadora perquè l'adjectiu abrasador remet a l'acció del Sol i, tractant-se de la nit, podria portar a equívocs. En castellà, per cert, es va optar per noche infernal.
Es tracta però de fenòmens –sortosament- anecdòtics. De fet, han succeït en tres ocasions a Portbou després d'un dia on va bufar la tramuntana reescalfada.
- 12/08/2003: mínima de 30,7 ºC a Portbou (Alt Empordà).
- 04/08/2018: mínima de 31,0 ºC a Portbou (Alt Empordà).
- 21/08/2023: mínima de 30,2 ºC a Portbou (Alt Empordà).
El 2025 també es va fregar a Portbou amb una mínima de 29,8 en plena onada de calor. A Barcelona, per la seva banda, s'hi va estar a punt d'arribar durant la calorada de l'agost de 2018. Concretament, l'estació de Can Bruixa, a les Corts, no va baixar de 29,9 ºC i la del Raval de 29,8.