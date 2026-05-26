El temps de dimecres: s'apropa la jornada més calorosa de la setmana

Continuen pujant les temperatures. L'anticicló present a l'atmosfera també provocarà un creixement de nuvolades. El dia, però, es preveu que sigui tranquil i assolellat i, en la línia dels darrers dies, s'assoliran temperatures de fins a vuit graus per sobre de l'habitual.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dimecres el cel romandrà serè, si bé la jornada començarà amb algun núvol alt i prim. A banda, a la tarda creixeran les nuvolades a punts del Pirineu, sobretot al sector occidental, tot i que no deixaran precipitació. Pel que fa a la visibilitat, serà excel·lent en general, però no es descarta algun banc matinal de boira puntual al delta de l'Ebre i al cap de Creus.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, pujaran tant les mínimes com les màximes, que poden arribar als 35 graus a punts de Ponent durant les hores centrals del dia. Aquestes són les mínimes i màximes d'aquest dimecres:
- Barcelona: mín. 20 °C / màx. 29 °C
- Girona: mín. 11 °C / màx. 32 °C
- Lleida: mín. 14 °C / màx. 34 °C
- Tarragona: mín. 16 °C / màx. 27 °C
- Tortosa: mín. 15 °C / màx. 31 °C
- Manresa: mín. 14 °C / màx. 34 °C
- Tremp: mín. 13 °C / màx. 35 °C
- Ripoll: mín. 12 °C / màx. 31 °C
- Vielha: mín. 13 °C / màx. 28 °C
I a mitjà termini?
S'espera que dijous sigui el dia més calorós de la setmana, amb valors que poden arribar als 35 graus. Tot i que divendres les temperatures poden baixar lleugerament, també predominarà l'ambient assolellat i serè. D'altra banda, de cara a divendres i dissabte sí que es preveu que hi torni a haver algun ruixat al Pirineu, amb temperatures lleugerament més baixes que els darrers dies.