El temps d'aquest divendres: arriba la calor amb temperatures fins als 35 graus

El bon temps ha vingut per quedar-se, almenys durant la jornada de divendres. De fet, es preveu que la calor arribi fins al 35 °C a punts de Ponent i fins als 30 °C a l'interior. El cel acompanyarà durant tot el dia aquesta temperatura, ja que estarà assolellat i seré en general.
Serà a partir del final del matí i fins al vespre quan apareixeran alguns núvols d'evolució diürna a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, que durant la tarda també arribaran esporàdicament al nord de la depressió Central. Independentment, al final del dia arribaran núvols alts pel terç oest del país. Aquests núvols incrementaran la probabilitat, a la tarda, que aparegui algun ruixat aïllat al nord del Pirineu oriental i a punts del sector occidental, però serà d'intensitat feble.
La temperatura serà la gran protagonista de la jornada, ja que es preveu que continuï augmentant els pròxims dies. De fet, divendres els termòmetres a Ponent i valls del Prepirineu occidental oscil·laran entre els 33 i 35 °C. A la resta es preveuen temperatures semblants:
- Barcelona: 19 °C mín. - 28 °C màx.
- Girona: 12 °C mín. - 31 °C màx.
- Lleida: 14 °C mín. - 35 °C màx.
- Tarragona: 15 °C mín. - 25 °C màx.
I a mitjà termini?
El cap de setmana també serà assolellat i calorós. Dissabte la temperatura màxima serà semblant, a Ponent es podrà arribar als 35 °C i a les valls del Prepirineu occidental als 34 °C. Diumenge es mantindran les temperatures a l'alça, tot i que podrien aparèixer alguns ruixats a punts del Pirineu.