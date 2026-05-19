19 de maig de 2026

El temps de dimecres: els termòmetres es disparen i es poden superar els 30 graus

A partir del migdia creixeran les nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu

  Sortida del sol a Barcelona, en una imatge d'arxiu

Publicat el 19 de maig de 2026 a les 21:33

Dies d'estiu. Aquesta és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per als pròxims dies. Aquest dimecres serà el primer dia de l'arribada d'un anticicló que vindrà acompanyat d'una massa d'aire càlida. Això farà que les temperatures pugin progressivament i demà mateix es podrien arribar a superar els 30 graus.

Segons la previsió del Meteocat, la jornada començarà amb un cel serè i algun banc de núvol baix, sobretot a les Terres de l'Ebre i a trams del litoral. A partir del migdia creixeran les nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est. També de cara a la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu, sobretot al sector oriental, si bé seran d'intensitat feble i poc abundants.

Pel que fa a les temperatures, aquestes seran lleugerament més altes. En alguns punts de l'interior de Ponent i de les Terres de l'Ebre, fins i tot poden superar els 30 graus. A la costa, però, l'ascens tèrmic serà menys accentuat a causa de la marina.

Quines màximes i mínimes hi haurà?

Concretament, quant a la temperatura, aquestes són les màximes i mínimes d'aquest dimecres.

  • Barcelona: mín. 17 °C / màx. 23 °C
  • Girona: mín. 11 °C / màx. 27 °C
  • Lleida: mín. 14 °C / màx. 30 °C
  • Tarragona: mín. 15 °C / màx. 24 °C
  • Tortosa: mín. 15 °C / màx. 26 °C
  • Manresa: mín. 13 °C / màx. 28 °C
  • Tremp: mín. 12 °C / màx. 28 °C
  • Ripoll: mín. 11 °C / màx. 24 °C
  • Vielha: mín. 9 °C / màx. 23 °C

I a mitjà termini?

A mesura que avanci la setmana, continuaran pujant les temperatures, de manera que l'ambient serà assolellat. Tot i això, s'espera que hi hagi algun ruixat de tarda puntual a la zona del Pirineu. Aquest ascens tèrmic també vindrà acompanyat de bancs de boira a la línia de la costa, que el Meteocat adverteix que poden dificultar temporalment la visibilitat.

