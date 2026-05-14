El temps de divendres: nou comarques en avisos per pluja i set per vent

Continua la pluja, baixen les temperatures i torna el vent. Aquest és el resum de la previsió meteorològica per a aquest divendres 15 de maig. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el dia anirà marcat per ruixats intensos i que podrien arribar a acumular més de 100 mm entre les pluges d'avui i les de demà. Per això, ha activat avisos tant per pluja com per vent a 14 comarques en conjunt.
El cel estarà ennuvolat i cobert durant tota la jornada, sobretot al nord i al litoral del país. Les pluges començaran al Pirineu, on podrà nevar al voltant dels 1.200 metres, i al llarg del dia afectaran també punts del sector central del litoral i prelitoral. Localment, aniran acompanyats de tempesta i a la tarda és probable calamarsa o pedra petita. D'altra banda, pel que fa al vent, serà moderat amb cops forts i molt forts al sud i a Ponent. També a l'Empordà bufarà la tramuntana moderada amb cops forts al final de la jornada.
Pel que fa a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 16 graus i s'enfilarà fins als 19 a la tarda. A Girona, es passarà d'11 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 17. A Lleida, el matí començarà amb 8 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 24. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 10 graus i se situarà al voltant dels 21 a les hores centrals de la jornada.
Avisos per pluja
A causa del perill per pluges intenses, el Meteocat ha activat avisos amb un risc de dos sobre sis a nou comarques del litoral nord i central de Catalunya, on poden caure 20 mm de precipitació en mitja hora. Són aquestes:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Gironès
- Selva
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
- Maresme
- Barcelonès
- Baix Llobregat
Avisos per vent
D'altra banda, pel que fa al vent, també hi ha activats avisos en set comarques de la demarcació de Tarragona i Barcelona des de les 8 h del matí fins a les 20 h de la tarda, on les ratxes poden ser de més de 72 quilòmetres per hora. El grau de perill màxim en aquestes és d'u sobre sis.
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Garraf
- Alt Penedès
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Baix Camp
A mitjà termini
De cara al cap de setmana continuarà la inestabilitat. Si bé el dissabte serà un dia més tranquil, amb alguns ruixats a punts de muntanya, el diumenge tornarem a passar una tarda marcada per ruixats i tempestes que afectaran la meitat nord del territori.