Catalunya renova per primera vegada un parc eòlic: de 54 a 8 molins i el doble d'energia

Un dels parcs eòlics més antics de Catalunya és el de Colladetes. Posat en servei el 1999, tenia un total de 54 aerogeneradors i una potència d'uns 36 MW. Coincidint amb la fi de la seva vida útil, ha estat el primer del país en fer el seu particular pla renove. Es tracta d'un procés conegut com a repotenciació: es redueixen de manera significativa el nombre de molins -s'han substituït per només sis-, però aconsegueixen generar més energia.
Una tramitació més ràpida: "És un rècord"
La idea de la repotenciació és bàsica. Es tracta de substituir gran quantitat d'antics aerogeneradors de poca potència per un nombre petit, però amb capacitat de generar molta més energia.
El fet que el parc eòlic ja existeixi en facilita l'acceptació -de fet, redueix l'impacte paisatgístic-, però també la tramitació. En el cas de Colladetes, de fet, d'ençà que l'empresa promotora va presentar el projecte i que es va connectar a la xarxa van passar poc més de tres anys. “És un rècord i és excepcional. Quan les coses van bé, també cal destacar-ho”, explica Sergi Mas, responsable d'Enervent.
El projecte original tenia un total de 54 aerogeneradors que sumaven 36 MW. Ara, la mateixa potència renovable l'aporten només sis màquines. Els números són fàcils: cada nou molí multiplica per 10 la capacitat de generar energia dels antics, una tipologia de turbines d'última generació que encara no s'havia instal·lat a Catalunya.
Repotenciació... i ampliació
La repotenciació del parc eòlic del Perelló, a la comarca del Baix Ebre, es va completar amb una ampliació. Concretament, es van instal·lar dos aerogeneradors de grans dimensions que permeten arribar a un total de 48 MW.
D'aquesta manera, si es té en compte el global dels dos projectes, no només es disminueix de manera dràstica el nombre de molins -de 54 a 8- sinó que s'aconsegueix augmentar la potència. De fet, segons les estimacions d'Enervent, la producció d'electricitat verda s'arribarà a duplicar al cap de l'any. “És un honor que sigui la primera repotenciació, però no volem que sigui l'última”, explica Sergi Mas en declaracions a Nació.
Aquest divendres, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la consellera Sílvia Paneque inaugurarà oficialment una instal·lació que, de manera provisional, va començar a abocar energia a la xarxa el passat novembre. En l'acte també hi assistirà la directora general Marta Morera, els responsables de L'Energètica així com les autoritats locals.